미래에셋운용, 단일종목 레버리지 ETF 출시 앞두고 업계 최초 가이드북 발간

AI 핵심 요약beta
- 미래에셋자산운용이 19일 단일종목 레버리지 ETF 출시 앞두고 투자 가이드북을 발간했다
- 가이드북에는 반도체 산업 전망과 단일종목 레버리지 상품 특징·유의사항, 교육 이수 절차와 거래 방법을 담았다
- 미래에셋은 20일 유튜브 라이브 세미나와 6월 30일까지 가이드북 다운로드 고객 대상 경품 이벤트로 투자자 지원을 강화했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 미래에셋자산운용이 단일종목 레버리지 상장지수펀드(ETF) 출시를 앞두고 관련 투자 가이드북을 선보인다.
19일 미래에셋자산운용은 삼성전자, SK하이닉스 단일종목 레버리지 투자를 시작하는 투자자를 위한 '단일종목 레버리지 투자 가이드북'을 발간했다고 밝혔다. 미래에셋자산운용은 오는 27일 'TIGER 삼성전자 단일종목 레버리지' 상장지수펀드(ETF)와 'TIGER SK하이닉스 단일종목 레버리지' ETF를 상장할 예정이다.
회사에 따르면 이번 가이드북에는 국내 반도체 산업 전망과 단일종목 레버리지 상품의 특징 및 유의사항 등이 담겼다. 단일종목 레버리지 상품은 투자 위험도가 높은 만큼 금융당국 지침에 따라 금융투자교육원이 제공하는 '단일종목 레버리지·인버스 상장상품 거래 사전교육(심화교육)'을 이수해야 거래할 수 있다. 가이드북은 투자자 유형별 교육 이수 절차와 거래 방법도 안내한다.
미래에셋자산운용은 상장을 앞두고 투자자 설명회와 이벤트를 통해 투자자 지원도 강화한다. 오는 20일 오후 5시 '스마트타이거' 유튜브 채널에서 라이브 세미나를 연다. 6월 30일까지 가이드북을 다운로드한 고객 중 222명을 추첨해 사은품도 제공한다.
김수정 미래에셋자산운용 콘텐츠본부 본부장은 "이번 가이드북은 단일종목 레버리지 상품을 처음 접하는 투자자도 쉽게 이해할 수 있도록 제작한 안내서"라며 "높아진 반도체 투자 관심과 투자자 수요를 반영해 실질적인 도움을 드리고자 했다"고 말했다.
rkgml925@newspim.com