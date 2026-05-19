NH농협카드, 스테이블코인 결제 대응 속도…디지털 자산 역량 강화

AI 핵심 요약beta
- NH농협카드는 15일 디지털 자산 전문가 초청 강연을 열었다.
- 강연에선 CBDC·예금토큰·스테이블코인 등 결제시장 변화와 카드업 영향이 집중 조명됐다.
- NH농협카드는 디지털 자산 연계 결제 고도화 등으로 임직원 역량 강화와 서비스 혁신을 추진하고 있다.
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[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = NH농협카드가 스테이블코인 등 디지털 자산 기반 결제 시장 변화에 대응하기 위해 임직원 역량 강화에 나섰다. 원화 스테이블코인과 예금토큰, 중앙은행 디지털화폐(CBDC) 등이 향후 지급결제 시장의 핵심 변수로 떠오르면서 카드업권의 사업 전략에도 변화가 필요하다는 판단에서다.
NH농협카드는 지난 15일 서울 종로구 본사에서 디지털 자산 전문가 초청 강연을 열었다고 19일 밝혔다.
이번 강연은 금융업계의 핵심 화두로 떠오른 디지털 자산에 대한 임직원들의 이해도를 높이고, 이를 카드 비즈니스와 연계할 수 있는 방안을 모색하기 위해 마련됐다. 강연에는 이정환 NH농협카드 사장을 비롯해 주요 부서장과 실무 임직원 60여명이 참석했다.
강연자로 나선 서울대학교 경영대학 이종섭 교수는 디지털 자산 및 블록체인 분야의 국내 최고 전문가로 평가받는다. 이 교수는 현재 금융감독원 자문위원으로 활동하고 있으며, 국회 주요 정책 토론회 발제를 비롯해 현대카드, 삼성카드, 삼성증권, 산업은행, 위메이드, DSRV, 한국핀테크산업협회 등 학계와 산업계를 넘나들며 활발한 강연 활동을 펼치고 있다.
이날 강연은 '원화 스테이블코인, 무엇이 성공을 가르는가'라는 주제로 진행됐다. 이 교수는 가상자산 시장의 현주소를 진단하는 한편, 향후 카드업권에 직접적인 영향을 미칠 수 있는 스테이블코인 기반 결제 시스템의 도입 가능성을 설명했다. 특히 'CBDC·예금토큰·스테이블코인'이 가져올 금융 패러다임의 변화를 조명하며 NH농협카드 임직원들의 큰 호응을 얻었다.
참석자들은 강연 직후 이어진 질의응답 세션에서 실제 카드 결제 프로세스와 디지털 자산의 접목 방안, 미래 결제 시장의 주도권 확보 전략 등에 대해 심도 있는 논의를 이어갔다.
이정환 NH농협카드 사장은 "전통적인 카드 비즈니스의 경계를 넘어 디지털 자산이라는 새로운 경쟁력을 확보하는 것이 생존의 핵심"이라며 "앞으로도 임직원들의 디지털 역량을 극대화해 고객들에게 더욱 안전하고 혁신적인 디지털 금융 경험을 제공하겠다"고 말했다.
한편 NH농협카드는 현재 디지털 자산 연계 결제 서비스 고도화를 추진하고 있으며, 블록체인 기반 서비스 확대 등 디지털 자산과 고객의 일상을 연결하기 위한 다양한 핵심 과제를 진행하고 있다.
yunyun@newspim.com