"실손보험, 이중 가입해도 보험금 더 못 받는다"…금감원, 소비자 유의사항 안내

AI 핵심 요약beta
- 금감원이 19일 실손보험 중복가입 유의사항을 안내했다
- 개인·단체실손 중복 시 보험료 납입을 중지할 수 있다
- 해외여행보험 국내 의료비는 실제 부담액만 비례 보상한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
퇴직 후 1개월 내 재개해야 보장 공백 막아
5세대 실손 전환도 최대 6개월 내 철회 가능
[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 금융감독원이 실손의료보험과 관련해 단체실손보험 가입, 기존 실손보험 전환, 해외여행자보험 가입 과정에서 소비자 민원이 반복되고 있다며 유의사항을 안내했다.
실손보험은 여러 상품에 가입했더라도 실제 부담한 의료비 범위 안에서만 보상되는 만큼 중복 가입 여부와 전환 조건을 꼼꼼히 확인해야 한다는 설명이다.
19일 금감원에 따르면 개인실손보험과 직장 단체실손보험에 중복 가입한 경우 기존 개인실손보험의 보험료 납입을 중지할 수 있다.
개인실손보험 가입 후 1년이 지났고 단체실손보험에도 가입돼 있다면, 개인실손보험을 체결한 보험회사에 신청해 단체·개인 실손보험 간 중복되는 보장종목의 보험료 납입을 중지할 수 있다. 상해·질병 입원 등 중복 담보만 중지할 수 있으며, 중지 신청 후 15일 이내에는 철회도 가능하다.
금감원은 실제로 직장 단체실손보험에 가입한 뒤에도 개인실손보험료를 계속 납부했다며 보험료 이중 부담에 대한 민원이 제기되고 있다고 설명했다.
본인의 실손보험 가입 현황은 한국신용정보원 본인신용정보 열람서비스나 생·손보협회의 '내보험찾아줌'을 통해 확인할 수 있다.
퇴직 등으로 단체실손보험이 종료된 경우에는 기존에 중지했던 개인실손보험을 1개월 이내에 재개해야 한다. 이 기간 안에 신청하면 현재 건강상태나 보험금 지급 이력과 관계없이 별도 가입심사 없이 개인실손보험을 다시 살릴 수 있다.
다만 단체실손보험 종료 후 1개월을 넘겨 재개를 신청하거나, 개인실손보험 중지 후 단체실손보험에 가입돼 있지 않은 기간이 회당 1개월 또는 누적 3개월을 초과하면 재개가 어려울 수 있다.
기존 실손보험을 최근 판매 중인 실손보험으로 전환한 소비자도 일정 기간 안에는 이전 계약으로 되돌릴 수 있다.
금감원은 현재 판매 중인 5세대 실손보험으로 전환 청약한 뒤 보험금 지급 사유가 발생하지 않았다면 6개월 이내 기존 계약으로 환원할 수 있다고 밝혔다. 보험금 지급 사유가 발생했더라도 전환 청약일로부터 3개월 이내라면 기존 계약으로 환원이 가능하다. 다만 전환 철회는 계약자별 최초 1회에 한하며, 전환 계약과 기존 계약 간 보험료 차액은 정산해야 한다.
해외여행보험 가입 때도 국내 의료비 특약의 중복 보상 여부를 확인해야 한다. 해외여행보험의 실손의료비 특약 중 국내 의료비 담보는 해외여행 중 발생한 상해나 질병으로 국내 의료기관에서 치료를 받은 경우 보상한다.
하지만 이미 국내 실손보험에 가입돼 있다면 국내 의료비는 중복 보상이 아니라 실제 부담한 의료비 한도 내에서 비례 보상된다. 예컨대 국내 의료비 15만원이 발생했다면 해외여행자보험과 국내 실손보험을 합쳐 총 15만원 한도에서만 보험금이 지급된다.
yunyun@newspim.com