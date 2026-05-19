키움운용, ETF 활용 장기 투자 전략 담은 'KIWOOM ETF 투자 가이드북' 발간

AI 핵심 요약beta
- 키움투자자산운용은 19일 장기 ETF투자전략
- 가이드북 'KIWOOM ETF 투자 가이드북'을
- 발간했다고 밝혔다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 키움투자자산운용은 19일 상장지수펀드(ETF)를 활용한 장기 투자 전략과 포트폴리오 구성 방법을 다룬 'KIWOOM ETF 투자 가이드북'을 발간했다고 밝혔다.
회사에 따르면 이번 가이드북은 시장 변동 속에서도 장기 투자를 이어갈 수 있도록 돕는 데 초점을 맞춰 제작됐다. 단순 상품 소개를 넘어 투자 목적과 위험 성향, 생애주기에 따라 ETF를 어떻게 활용할 수 있는지 하나의 투자 로드맵 형태로 풀어낸 것이 특징이다.
키움투자자산운용은 최근 ETF 시장이 빠르게 성장하면서 투자 선택지는 크게 늘어났지만, 어떤 상품을 어떻게 조합해야 할지 고민하는 투자자도 함께 증가하고 있다는 점에 주목했다. 이에 '마음 편한 장기투자'를 핵심 콘셉트로, 위험이 낮은 영역부터 차례대로 확장해 나가는 구조의 ETF 활용 방안을 제시했다.
가이드북은 ▲왜 투자하는가 ▲KIWOOM ETF 설계 철학 ▲내 상황에 맞는 KIWOOM ETF 로드맵 ▲KIWOOM ETF 상품 스토리 ▲자주 묻는 질문(FAQ) 등 총 5개 파트로 구성됐다. 투자 성향별·연령별 모델 포트폴리오를 통해 코어(Core) 자산을 중심으로 성장·인컴·하방방어 ETF를 조합하는 방법을 소개하고, 연금·ISA·리밸런싱 등 실제 투자자들이 자주 궁금해하는 내용도 담았다.
또한 'KIWOOM 미국S&P500&GOLD ETF', 'KIWOOM 미국S&P500모멘텀 ETF', 'KIWOOM 미국AI테크하이베타 ETF' 등 KIWOOM ETF 주요 상품들의 투자 포인트와 활용 전략도 한눈에 확인할 수 있도록 구성했다.
이경준 키움투자자산운용 ETF운용본부장은 "장기투자는 결국 시장이 흔들리는 구간에서도 투자를 이어갈 수 있는 구조를 만드는 것이 중요하다고 생각한다"며 "이번 가이드북은 단순히 ETF 상품을 소개하는 데 그치지 않고, 투자자가 자신의 상황에 맞는 투자 원칙과 포트폴리오를 스스로 설계할 수 있도록 돕는 데 초점을 맞췄다"고 말했다.
이어 "KIWOOM ETF는 하락방어·인컴·코어·성장 영역을 단계적으로 쌓아 올리는 구조를 기반으로 장기 투자에 적합한 ETF 설루션을 지속적으로 제공해 나갈 계획"이라고 덧붙였다.
rkgml925@newspim.com