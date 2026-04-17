IBK기업은행, 고유가 대응 'IBK Oil 빵빵' 주유 이벤트

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[서울=뉴스핌] 전미옥 기자·박가연 인턴기자 = IBK기업은행은 국제유가 상승에 따른 고객의 주유비 부담을 덜기 위해 'IBK카드 앱' 기반 주유 지원 이벤트를 실시한다고 17일 밝혔다.

이벤트 대상은 IBK카드 앱 회원 고객으로 앱 내 이벤트 페이지에서 응모 후 주요 업종에서 합산 15만원 이상 결제하면 선착순 1만명에게 5100 IBK포인트를 지급한다. 직럽된 포인트는 현금 캐시백이나 이용대금 결제 등에 사용할 수 있다.

[사진=IBK기업은행]

특히 이번 이벤트는 전월 이용실적 조건이 없고 주유 전용카드가 아닌 기업은행의 일반 카드로도 참여가 가능하다. 추가 혜택으로 응모 고객 중 총 1000명을 추첨해 모바일 주유 쿠폰을 증정한다. 당첨 인원은 금액별로 ▲5만원(200명) ▲3만원(300명) ▲1만원(500명) 등이다.

기업은행 관계자는 "고유가 상황에서 고객이 가장 직접적으로 느끼는 부담 중 하나가 주유비라고 판단해 이번 이벤트를 준비했다"며 "앞으로도 고객 일상에 실질적인 도움이 되는 생활 밀착형 금융혜택을 지속 확대해 나가겠다"고 말했다.

eoyn2@newspim.com