IBK기업은행, '국립공원의 날' 기념 국무총리 표창 수상

[서울=뉴스핌] 박가연 인턴기자 = IBK기업은행은 지난 20일 열린 제6회 '국립공원의 날' 기념식에서 국립공원 보전과 소외계층의 생태복지 증진에 기여한 공로를 인정받아 국무총리 표창을 수상했다고 23일 밝혔다.
이번 수상은 기업은행이 2012년부터 국립공원공단과 함께 추진해 온 '자연나누리' 사업의 성과를 정부로부터 공식적으로 인정받은 결과다. 해당 사업은 장애인, 저소득층, 독거노인 등 국립공원 방문이 어려운 소외계층을 대상으로 무상 생태탐방 기회를 제공하는 프로그램으로 현재까지 약 9만명이 참여했다.
이와 함께 기업은행은 2012년부터 전국 각지에서 '사랑의 밥차'를 운영하며 약 300만 명에게 무료 식사를 제공해왔다. 2006년부터는 중소기업 근로자와 가족을 대상으로 장학금 268억 원, 치료비 197억 원을 지원하는 등 지속적인 사회공헌 활동을 이어오고 있다.
기업은행 관계자는 "앞으로도 소외된 이웃을 위한 지원을 확대하고 포용적 사회 구현에 기여하겠다"며 "정부 정책과 연계한 다양한 사회공헌 활동을 통해 국책은행으로서의 사회적 책임을 지속적으로 이행해 나가겠다"고 밝혔다.
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