IBK기업은행, 선호에 따라 마일리지와 포인트 선택 적립 카드 2종 출시

BLISS Point, 전 가맹점서 이용금액 1500원 당 적립



[서울=뉴스핌] 채송무 기자 =IBK기업은행은 31일 고객의 선호도에 따라 마일리지와 포인트 중 선택해 적립할 수 있는 프리미엄 카드 'BLISS Mileage'와 'BLISS Point' 2종을 출시했다고 밝혔다.

[사진= IBK기업은행]

'BLISS Mileage'는 개인 및 개인사업자를 대상으로 'BLISS Point'는 개인을 대상으로 발급된다. 'BLISS Mileage'는 국내외 전 가맹점에서 이용금액 1500원당 대한항공 1마일리지를 기본 적립하며 ▲온라인(쿠팡, 네이버스마트스토어, 배달앱, OTT 등) ▲음식점 ▲해외 가맹점 이용 시 1500원당 2마일리지를 특별 적립해준다.

'BLISS Point'는 국내외 전 가맹점에서 이용금액의 1%를 기본 적립하고 ▲온라인(쿠팡, 네이버스마트스토어, 배달앱, OTT 등) ▲음식점 ▲해외 가맹점 이용 시 1%를 추가 적립해 최대 2%까지 제공한다.

또한 대형마트·주유소(충전소 포함) 업종 이용 시에는 기본 1%에 4%를 추가 적립해 최대 5%까지 IBK포인트를 제공한다. 적립된 포인트는 현금 캐시백, 카드 이용대금 결제 등 자유롭게 활용할 수 있다.

카드 2종 모두 공통으로 연 1회 7만원 상당의 바우처가 제공되며 마티나 골드라운지를 포함하여 전 세계 공항 라운지 무료이용(동반자 1인 포함, 연 최대 8회)과 공항 발레파킹 등 여행 혜택도 함께 제공된다.

기업은행 관계자는 "이번 BLISS 카드 2종은 고객 선호가 높은 마일리지․포인트 적립 혜택과 여행 편의 서비스를 강화한 상품"이라며 "앞으로도 고객 라이프스타일에 맞춘 차별화된 금융 상품을 지속 확대해 나가겠다"고 밝혔다.

dedanhi@newspim.com