전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.03.24 (화)
KYD 디데이
글로벌·중국 특파원

속보

더보기

뉴욕증시, 트럼프 "이란 공격 5일 중단" 발언에 안도 랠리…다우 1.38%↑

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

[뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 미국 뉴욕증시에서 주요 지수가 23일(현지시간) 일제히 상승 마감했다. 도널드 트럼프 미국 대통령이 이란과의 협상 진전을 언급하고 유가가 급락하자, 위축됐던 주식시장에도 강한 매수세가 유입됐다.

뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 631.00포인트(1.38%) 오른 4만6208.47에 마쳤다. 대형주 위주의 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 74.52포인트(1.15%) 전진한 6581.00, 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 299.15포인트(1.38%) 상승한 2만1946.76으로 각각 집계됐다.

트럼프 대통령은 이날 뉴욕증시 정규장 개장 전 소셜미디어 플랫폼 '트루스 소셜'을 통해 "미합중국과 이란은 지난 이틀간 중동 내 적대 관계의 전면적이고 완전한 해결에 관해 매우 훌륭하고 생산적인 대화를 나눴음을 알리게 돼 기쁘다"며 "이번 주 내내 계속될 이 심도 있고 세부적이며 건설적인 대화의 흐름과 분위기에 기반해, 본인은 국방부에 이란 발전소 및 에너지 인프라에 대한 모든 군사 공격을 5일간 연기하도록 지시했다"고 밝혔다.

중동 에너지 인프라 시설의 대대적인 파괴와 호르무즈 해협 봉쇄 우려로 급등했던 유가는 트럼프 대통령의 발표 이후 급락세를 연출했다. 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 서부텍사스산원유(WTI) 5월물은 전장보다 배럴당 10.10달러(10.3%) 급락한 88.13달러에 마감했다. ICE 선물거래소의 브렌트유 5월물은 전날보다 12.25달러(10.9%) 밀린 99.94달러를 나타냈다.

하지만 이란 측에서는 미국과의 대화가 진행 중이 아니라고 부인하며, 트럼프 대통령의 주장이 유가에 영향을 미치기 위한 '가짜 뉴스'라고 반박했다. 이 같은 이란 측의 입장 발표는 이날 유가 하락 폭과 주가 상승 폭을 다소 제한하는 요소로 작용했다.

미국 뉴욕증권거래소에서 근무 중인 트레이더 [사진=블룸버그통신]

미국과 이란의 협상 가능성 기대에 항공주는 강세를 보였다. 델타항공과 아메리칸 항공은 각각 2.66%, 3.64% 올랐다. 여행주 역시 랠리를 펼쳤다. 부킹홀딩스는 1.68% 전진했으며 메리어트 인터내셔널은 2.11% 올랐다. 크루즈 관련주도 동반 상승해 카니발은 5.51%, 로열캐리비언 크루즈는 5.81%의 강세를 보였다.

인걸스 앤 스나이더의 팀 그리스키 선임 포트폴리오 전략가는 "누구를 믿어야 할지는 알 수 없지만, 이란의 강력한 부인에도 불구하고 트럼프 대통령이 전쟁을 해결하기 위해 이란 측과 대화를 시작하려 노력하는 것으로 보인다"고 분석했다. 이어 "이것이 오늘 시장에 상당한 낙관론을 불어넣었으며, 이란 측의 부인에 고점에서는 밀려났으나 여전히 강한 상승세로 마감했다"고 진단했다.

모건스탠리 이트레이드의 크리스 라킨 상무이사는 "시장은 잠재적인 호재에 반응하며 깨어났다"면서도 "다만 안도 랠리 이후에는 지정학적 관점에서 가시적인 성과가 뒤따라야 한다"고 지적했다.

이란 전쟁이 촉발한 에너지 시장의 교란은 여전히 인플레이션 우려와 금리 인하 기대 후퇴로 이어지고 있다. 현재 금리선물 시장은 미 연방준비제도(Fed)가 내년 7월까지 금리를 현 수준에서 동결할 가능성을 유력하게 바라보고 있다.

이날 공개 발언에 나선 오스탄 굴스비 시카고 연방준비은행 총재는 연준이 금리를 올려야 하는 상황이 될 수도 있다고 경고했다. 그는 현재 고용시장이 완전 고용에 가까운 만큼, 고용보다는 인플레이션이 더 큰 리스크라고 강조했다.

S&P500 11개 전 업종이 상승한 가운데 재량소비재와 원자재는 각각 2.46%, 1.49% 올랐고, 기술 업종도 1.46% 전진했다. 특징주로는 팔란티어 테크놀로지스가 미 국방부의 AI '메이븐' 도입 소식에 6.74% 상승했다. 국채 금리 하락과 소비 지출 둔화 우려 완화에 씨티그룹(1.94%)과 캐피털 원(1.40%) 등 은행주도 강세를 보였다.

'월가의 공포지수'로 불리는 시카고옵션거래소(CBOE) 변동성지수(VIX)는 전장보다 2.35% 내린 26.15를 기록했다.

mj72284@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
코스피 5405 마감...환율 1517.3원 [서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 코스피가 23일 외국인과 기관의 대규모 매도에 6% 넘게 하락했다. 코스닥도 5%대 하락했고, 유가증권시장 시가총액 상위 10개 종목과 시가총액 상위 업종이 모두 약세를 보였다. 코스피 시장에서는 올해 6번째이자 3월 들어 4번째 매도 사이드카가 발동했다. 한국거래소에 따르면 이날 코스피는 전 거래일보다 375.45포인트(6.49%) 내린 5405.75에 거래를 마쳤다. 지수는 5580.15에 출발한 뒤 장중 5397.94까지 밀렸다. 거래량은 11억1303만주, 거래대금은 27조8183억원으로 집계됐다. 유가증권시장에서 개인은 7조4643억원을 순매수했지만 외국인과 기관계는 각각 3조9348억원, 4조133억원을 순매도했다. 기관 매도는 금융투자가 2조9944억원 순매도하며 대부분을 차지했다. 투신(사모)도 8809억원 순매도를 기록했고 연기금등도 1632억원 순매도했다. 반면 보험은 138억원, 은행은 63억원, 기타금융기관은 51억원 순매수했다. 기타법인도 4838억원 순매수했다. [서울=뉴스핌] 양윤모 기자= 23일 오후 코스피가 전장 종가보다 375.45 포인트(6.49%) 하락하며 5405.75로, 코스닥은 64.63 포인트(5.56%) 하락한 1096.89로 거래를 마감한 가운데, 서울 중구 하나은행 을지로본점 딜링룸에서 직원들이 업무를 보고 있다. 서울외환시장에서 달러/원 환율은 전장 대비 17.40원 상승한 1518.00원에 주간거래를 마감했다. 2026.03.23 yym58@newspim.com 시장 전반의 약세도 뚜렷했다. 유가증권시장에서 상승 종목은 53개에 그쳤고 보합은 10개, 하락은 864개였다. 시가총액 상위 종목은 모두 내렸다. 삼성전자는 6.57% 하락한 18만6300원, SK하이닉스는 7.35% 내린 93만3000원에 마감했다. 삼성전자우는 5.96%, 현대차는 6.19%, LG에너지솔루션은 5.19%, SK스퀘어는 8.39% 각각 하락했다. 삼성바이오로직스는 4.87%, 한화에어로스페이스는 3.18%, 두산에너빌리티는 8.12%, 기아는 4.04% 내렸다.업종별로도 전면 약세가 나타났다. 시가총액 비중이 36.95%로 가장 큰 반도체·반도체장비 업종은 6.69% 하락했다. 조선은 8.71%, 복합기업은 8.32%, 증권은 7.72%, 기계는 7.37% 각각 내렸다. 은행은 6.61%, 자동차는 5.41%, 제약은 5.29%, 우주항공·국방은 5.33%, 전기제품은 5.38% 하락했다. 반도체를 비롯해 금융, 산업재, 방산, 자동차 등 시가총액 상위 업종 전반으로 매도세가 확산했다. 코스닥도 약세를 피하지 못했다. 코스닥지수는 전 거래일보다 64.63포인트(5.56%) 내린 1096.89에 마감했다. 지수는 1129.86에 출발해 장중 1095.56까지 떨어졌다. 거래량은 10억4913만주, 거래대금은 10조9839억원이었다. 코스닥 시장에서는 개인이 4660억원을 순매수했고 외국인과 기관은 각각 2595억원, 2006억원을 순매도했다. 상승 종목은 183개, 보합은 46개, 하락은 1527개로 집계됐다. 시장에서는 중동 지정학적 긴장 고조와 국제유가 상승이 인플레이션 우려를 자극하면서 위험자산 선호가 약화한 것으로 봤다. 이경민·정해창 대신증권 연구원은 "최근 글로벌 증시의 불확실성이 확대된 가운데 중앙은행의 유동성 완화 기대 약화에 따라 현금 보유 수요가 확대된 것으로 해석된다"며 "유동성이 높은 자산인 금과 함께 국내 증시에서도 그동안 주도주 역할을 하던 반도체, 증권, 원전, 방산 등 현금화가 용이한 주도주와 대형주를 중심으로 수익을 실현하려는 외국인과 기관의 동시 대규모 순매도를 촉발했다"고 전했다. 한편 이날 서울 외환시장에서 달러/원 환율은 오후 3시30분 종가 기준 전 거래일보다 16.7원 오른 1517.3원에 거래를 마쳤다.   dconnect@newspim.com 2026-03-23 16:07
사진
李지지율 TK서 4.8%p나 올라 [서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령의 지지율이 3주 연속 상승하며 62.2%를 기록했다는 여론조사 결과가 23일 나왔다. 리얼미터가 이날 공개한 3월3주차 주간집계 결과를 보면 이 대통령의 국정 수행 긍정평가는 지난주보다 1.9%포인트(p) 오른 62.2%로 조사됐다. 중동 상황 여파로 인한 국가적 위기 상황에서 이 대통령의 발 빠른 대응이 지지율을 견인한 것으로 해석된다. 3월 3주차 대통령 국정 수행 평가 [그래프=리얼미터] 부정 평가는 32.5%로 2.5%p 하락했다. '잘 모르겠다'는 응답은 5.3%였다. 리얼미터는 "중동 사태에 대한 전쟁 추경(추가경정예산) 편성, 석유 최고가격제, 차량 5부제 검토 등 선제적 민생 대응이 위기 관리 능력으로 긍정 평가를 받은 결과로 보인다"고 분석했다. 권역별로 보면 대구·경북이 46.6%로 4.8%p 상승하며 가장 큰 폭으로 올랐다. 이어 광주·전라가 88.6%로 4.5%p 상승했고, 대전·세종·충청 68.8%로 4.3%p 올랐다. 반면 서울은 55.1%로 4.7%p 내렸다.  3월 3주차 정당 지지도 [그래프=리얼미터] 정당 지지도 조사에서는 더불어민주당이 53.0%로 2주째 50%대를 유지했다. 상승세는 3주째 이어지고 있다. 반면 국민의힘은 3주 연속 하락하며 28.1%로 집계됐다. 국민의힘 지지율이 20%대로 내려앉은 것은 지난해 7월 5주차(27.2%) 이후 7개월 만이다. 이어 개혁신당이 1.2%p 오른 4.0%, 조국혁신당은 0.4%p 오른 3.0%, 진보당은 0.6%p 내린 0.8%였다. 무당층은 0.1%p 증가한 9.1%다. 리얼미터는 이 대통령의 지지율 상승 영향으로 민주당이 동반 상승했다고 진단했다. 이와 함께 국민의힘의 공천 갈등으로 인한 반사이익 효과도 있다고 짚었다.  여론조사는 에너지경제신문 의뢰로 진행됐으며, 대통령 국정 수행 평가는 16~20일 동안 전국 18세 이상 유권자 2513명을 대상으로 실시했다. 응답률은 5.9%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±2%p다. 정당 지지도 조사는 19~20일 동안 유권자 1005명을 대상으로 했다. 응답률 5.3%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%p다. 두 조사 모두 무선(100%) 자동응답 방식으로 진행됐다.  자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. the13ook@newspim.com 2026-03-23 08:45

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동