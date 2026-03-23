유가→물가 '2차 충격' 현실화하나…중동 리스크에 민생 압박 확산

경유발 물류비 자극에 외식·가공식품 줄줄이 상승 압력

산업연·한은 등 경고…"2% 물가, 언제든 흔들릴 수 있어"

[세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 최근 중동발 지정학적 긴장이 격화되면서 국제유가가 단기간 급등하자, 기름값 상승이 생활물가 전반으로 빠르게 번질 수 있다는 우려가 확산하고 있다. 표면상 소비자물가 상승률은 2% 안팎을 유지하고 있지만, 유가와 원·달러 환율이 동시에 뛰어오르면서 이른바 '2차 물가 충격'이 현실적인 위험으로 부상하는 모습이다.

23일 정부와 업계 등에 따르면, 최근 유가 상승 속도는 이례적인 흐름을 보이고 있다. 이달 초 브렌트유는 하루에 20% 넘게 급등하며 배럴당 110달러를 웃돌았고, 미국 서부 텍사스산 원유(WTI) 역시 비슷한 폭으로 뛰며 110달러대를 돌파했다. 두바이유도 지난달 말부터 이달 초까지 불과 20여일 만에 70달러대에서 100달러를 넘어서는 등 단기간 급등세를 보였다.

이는 금융위기 이후 보기 드문 급등 흐름으로, 단순한 에너지 가격 변동을 넘어 실물 경제 전반을 자극할 수 있는 수준이라는 평가다. 이처럼 에너지 가격이 오르면 생산 과정은 물론 운송·유통 단계까지 비용이 연쇄적으로 늘어날 수밖에 없다.

호르무즈 해협 인근에서 피격된 유조선이 짙은 검은 연기를 내뿜으며 화염에 휩싸여 있다. 이란의 드론·미사일 공격이 이어지면서 상선 피격 장면이 반복적으로 포착되고 있다. [사진 출처=Daily Jang] 2026.03.16 gomsi@newspim.com

문제는 이 충격이 주유소 가격 선에서 끝나지 않는다는 점이다. 국제유가 상승분은 통상 2~3주의 시차를 두고 국내 석유류 가격에 반영된다. 이번에는 상승 속도가 가팔라 체감물가로의 전이도 더욱 빨라질 수 있다는 분석이 나온다.

특히 경유 가격 상승이 두드러지면서 화물·운송 비용을 직접 자극하고 있다. 이는 유통·택배·배달을 거쳐 외식·가공식품 가격으로 이어지는 구조를 만들며, 생활물가 전반으로 부담이 번지는 연결고리를 형성하고 있다.

실제 비용 압력은 산업 전반으로 확산되는 모습이다. 산업연구원에 따르면 국제유가가 10% 상승할 경우 국내 제조업 생산비는 평균 0.71% 증가할 전망이다. 석유제품(6.30%)과 화학(1.59%), 고무·플라스틱(0.46%) 등 원자재 의존도가 높은 업종일수록 상승 폭이 크게 나타난다. 물류비 인상은 곧바로 음식료·생필품 가격 조정으로 이어지고, 이는 외식비와 가공식품 가격을 밀어 올리며 서민 체감물가를 직접 자극하는 경로로 작동한다.

여기에 원·달러 환율 상승까지 겹치며 수입물가 압력도 동시에 커지고 있다. 최근 원·달러 환율은 중동 전쟁 이후 안전자산 선호와 달러 강세가 겹치면서 17년 만에 1500원을 넘어서는 등 급격한 원화 약세 흐름을 보이고 있다. 원·달러가 1400~1500원 이상에서 장기간 머물 경우 수입단가가 구조적으로 높아져, 에너지뿐 아니라 산업용 원자재와 식품 원료 전반의 수입 단가가 뛰면서 공산품과 서비스 가격까지 상방 압력이 확산되는 구조다.

[서울=뉴스핌] 장동규 기자 = 중동 정세가 악화되고 유가 급등에 물가 불안심리가 커지는 가운데 23일 오전 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸 전광판에 증시 시황이 표시되고 있다. 이날 오전 9시4분 기준 코스피는 전장보다 242.66포인트(4.2%) 떨어진 5538.54에 거래되고 있다. 전장보다 201.05포인트(3.48%) 떨어진 5580.15에 거래를 시작해 낙폭을 키우고 있다. 2026.03.23 jk31@newspim.com

한국은행은 환율 약세가 장기화하면 수입물가를 통해 국내 물가를 끌어올리는 '환율발 인플레이션' 우려가 커질 수 있다며, 최근 원·달러 환율 수준이 펀더멘털에 비해 과도한 약세로 평가될 소지가 있다고 경고했다. 유가와 환율이 동시에 움직이는 '이중 충격'이 물가 전반을 밀어 올리는 셈이다.

이 같은 흐름은 정부의 공식 경제 진단에도 반영되고 있다. 재정경제부는 지난 20일 발표한 '최근 경제동향(그린북) 3월호'에서 내수 개선과 수출 회복 흐름을 언급하면서도, 중동 상황에 따른 국제유가 상승이 물가 부담과 경기 하방 위험을 동시에 키울 수 있다고 진단했다.

한은 역시 유가를 핵심 변수로 지목했다. 한은은 최근 물가 점검 과정에서 중동 리스크로 국제유가가 오르면서 비용 측면의 물가 상승 압력이 커지고 있다고 평가했다. 현재 2%대 물가 흐름이 유지되고 있지만, 최근 유가와 환율 급등분이 아직 지표에 충분히 반영되지 않았다는 점에서 향후 상승 압력이 확대될 가능성을 열어둔 상태다.

글로벌 투자은행들도 비슷한 경고를 내놓고 있다. ING는 최근 보고서에서 유가가 한 달간 10% 높은 수준에서 유지될 경우 한국 소비자물가 상승률이 약 0.2~0.4%포인트(p) 추가 상승할 수 있다고 추산했다. 씨티은행은 브렌트유 가격이 연평균 82달러 이상에서 유지되는 고유가 국면이 이어질 경우, 올해 한국 실질 GDP 성장률이 0.45%p 낮아지고 소비자물가가 0.6%p 높아질 수 있다고 분석했다. 유가 쇼크가 물가와 성장, 대외 건전성을 동시에 압박하는 '복합 충격'으로 이어질 수 있다는 의미다.

정부세종청사 재정경제부 전경[사진=뉴스핌DB]

정부는 대응 수단을 총동원하는 모습이다. 유류세 인하 연장과 인하 폭 조정을 검토하는 한편, 화물·버스·택시 등 생계형 운수업종에 대한 유류보조금 지원 강화도 논의 중이다. 비축유 활용과 연료 가격 상한제 등 고강도 카드도 병행해 단기 유가 상승분을 흡수하겠다는 구상이다.

다만 정책 대응에도 한계가 분명하다는 우려가 제기된다. 주유소 판매 가격을 일정 부분 통제하더라도 기업의 물류비·제조원가·서비스 비용으로 전가되는 과정까지 막기는 어렵다는 이유에서다. 재정 부담과 시장 왜곡 논란까지 감안하면 고강도 대책을 장기간 유지하기도 쉽지 않다는 지적이 나온다.

결국 현재의 고유가·고환율 구도는 에너지 가격 상승을 넘어 민생과 내수 회복, 통화 정책까지 동시에 제약하는 국면으로 이어질 가능성이 크다는 관측이 지배적이다. 정부는 물가 확산을 차단하기 위한 총력 대응에 나선다는 방침이지만, 대외 불확실성이 커지면서 체감물가 불안이 쉽게 가라앉지 않을 것이라는 지적도 함께 제기된다.

구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관은 지난 22일 '고유가대응관계장관 간담회'에서 "국제유가 상승이 전반적인 물가 부담으로 파급될 우려가 있는 만큼, 석유제품 최고가격제 안착을 위한 철저한 현장 점검과 함께 공공요금 동결 등 민생물가 안정 방안에 만전을 기해야 한다"며 "추경의 신속한 편성뿐 아니라 예산을 수반하지 않는 금융·세제·규제 등을 활용한 다양한 정책 프로그램을 보다 적극적으로 발굴하라"고 강조했다.

rang@newspim.com