전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.03.23 (월)
KYD 라이브
KYD 디데이
경제 경제일반

속보

더보기

유가→물가 '2차 충격' 현실화하나…중동 리스크에 민생 압박 확산

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

경유발 물류비 자극에 외식·가공식품 줄줄이 상승 압력
산업연·한은 등 경고…"2% 물가, 언제든 흔들릴 수 있어"

[세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 최근 중동발 지정학적 긴장이 격화되면서 국제유가가 단기간 급등하자, 기름값 상승이 생활물가 전반으로 빠르게 번질 수 있다는 우려가 확산하고 있다. 표면상 소비자물가 상승률은 2% 안팎을 유지하고 있지만, 유가와 원·달러 환율이 동시에 뛰어오르면서 이른바 '2차 물가 충격'이 현실적인 위험으로 부상하는 모습이다.

23일 정부와 업계 등에 따르면, 최근 유가 상승 속도는 이례적인 흐름을 보이고 있다. 이달 초 브렌트유는 하루에 20% 넘게 급등하며 배럴당 110달러를 웃돌았고, 미국 서부 텍사스산 원유(WTI) 역시 비슷한 폭으로 뛰며 110달러대를 돌파했다. 두바이유도 지난달 말부터 이달 초까지 불과 20여일 만에 70달러대에서 100달러를 넘어서는 등 단기간 급등세를 보였다.

이는 금융위기 이후 보기 드문 급등 흐름으로, 단순한 에너지 가격 변동을 넘어 실물 경제 전반을 자극할 수 있는 수준이라는 평가다. 이처럼 에너지 가격이 오르면 생산 과정은 물론 운송·유통 단계까지 비용이 연쇄적으로 늘어날 수밖에 없다.

호르무즈 해협 인근에서 피격된 유조선이 짙은 검은 연기를 내뿜으며 화염에 휩싸여 있다. 이란의 드론·미사일 공격이 이어지면서 상선 피격 장면이 반복적으로 포착되고 있다. [사진 출처=Daily Jang] 2026.03.16 gomsi@newspim.com

문제는 이 충격이 주유소 가격 선에서 끝나지 않는다는 점이다. 국제유가 상승분은 통상 2~3주의 시차를 두고 국내 석유류 가격에 반영된다. 이번에는 상승 속도가 가팔라 체감물가로의 전이도 더욱 빨라질 수 있다는 분석이 나온다.

특히 경유 가격 상승이 두드러지면서 화물·운송 비용을 직접 자극하고 있다. 이는 유통·택배·배달을 거쳐 외식·가공식품 가격으로 이어지는 구조를 만들며, 생활물가 전반으로 부담이 번지는 연결고리를 형성하고 있다.

실제 비용 압력은 산업 전반으로 확산되는 모습이다. 산업연구원에 따르면 국제유가가 10% 상승할 경우 국내 제조업 생산비는 평균 0.71% 증가할 전망이다. 석유제품(6.30%)과 화학(1.59%), 고무·플라스틱(0.46%) 등 원자재 의존도가 높은 업종일수록 상승 폭이 크게 나타난다. 물류비 인상은 곧바로 음식료·생필품 가격 조정으로 이어지고, 이는 외식비와 가공식품 가격을 밀어 올리며 서민 체감물가를 직접 자극하는 경로로 작동한다.

여기에 원·달러 환율 상승까지 겹치며 수입물가 압력도 동시에 커지고 있다. 최근 원·달러 환율은 중동 전쟁 이후 안전자산 선호와 달러 강세가 겹치면서 17년 만에 1500원을 넘어서는 등 급격한 원화 약세 흐름을 보이고 있다. 원·달러가 1400~1500원 이상에서 장기간 머물 경우 수입단가가 구조적으로 높아져, 에너지뿐 아니라 산업용 원자재와 식품 원료 전반의 수입 단가가 뛰면서 공산품과 서비스 가격까지 상방 압력이 확산되는 구조다.

[서울=뉴스핌] 장동규 기자 = 중동 정세가 악화되고 유가 급등에 물가 불안심리가 커지는 가운데 23일 오전 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸 전광판에 증시 시황이 표시되고 있다. 이날 오전 9시4분 기준 코스피는 전장보다 242.66포인트(4.2%) 떨어진 5538.54에 거래되고 있다. 전장보다 201.05포인트(3.48%) 떨어진 5580.15에 거래를 시작해 낙폭을 키우고 있다. 2026.03.23 jk31@newspim.com

한국은행은 환율 약세가 장기화하면 수입물가를 통해 국내 물가를 끌어올리는 '환율발 인플레이션' 우려가 커질 수 있다며, 최근 원·달러 환율 수준이 펀더멘털에 비해 과도한 약세로 평가될 소지가 있다고 경고했다. 유가와 환율이 동시에 움직이는 '이중 충격'이 물가 전반을 밀어 올리는 셈이다.

이 같은 흐름은 정부의 공식 경제 진단에도 반영되고 있다. 재정경제부는 지난 20일 발표한 '최근 경제동향(그린북) 3월호'에서 내수 개선과 수출 회복 흐름을 언급하면서도, 중동 상황에 따른 국제유가 상승이 물가 부담과 경기 하방 위험을 동시에 키울 수 있다고 진단했다.

한은 역시 유가를 핵심 변수로 지목했다. 한은은 최근 물가 점검 과정에서 중동 리스크로 국제유가가 오르면서 비용 측면의 물가 상승 압력이 커지고 있다고 평가했다. 현재 2%대 물가 흐름이 유지되고 있지만, 최근 유가와 환율 급등분이 아직 지표에 충분히 반영되지 않았다는 점에서 향후 상승 압력이 확대될 가능성을 열어둔 상태다.

글로벌 투자은행들도 비슷한 경고를 내놓고 있다. ING는 최근 보고서에서 유가가 한 달간 10% 높은 수준에서 유지될 경우 한국 소비자물가 상승률이 약 0.2~0.4%포인트(p) 추가 상승할 수 있다고 추산했다. 씨티은행은 브렌트유 가격이 연평균 82달러 이상에서 유지되는 고유가 국면이 이어질 경우, 올해 한국 실질 GDP 성장률이 0.45%p 낮아지고 소비자물가가 0.6%p 높아질 수 있다고 분석했다. 유가 쇼크가 물가와 성장, 대외 건전성을 동시에 압박하는 '복합 충격'으로 이어질 수 있다는 의미다.

정부세종청사 재정경제부 전경[사진=뉴스핌DB]

정부는 대응 수단을 총동원하는 모습이다. 유류세 인하 연장과 인하 폭 조정을 검토하는 한편, 화물·버스·택시 등 생계형 운수업종에 대한 유류보조금 지원 강화도 논의 중이다. 비축유 활용과 연료 가격 상한제 등 고강도 카드도 병행해 단기 유가 상승분을 흡수하겠다는 구상이다.

다만 정책 대응에도 한계가 분명하다는 우려가 제기된다. 주유소 판매 가격을 일정 부분 통제하더라도 기업의 물류비·제조원가·서비스 비용으로 전가되는 과정까지 막기는 어렵다는 이유에서다. 재정 부담과 시장 왜곡 논란까지 감안하면 고강도 대책을 장기간 유지하기도 쉽지 않다는 지적이 나온다.

결국 현재의 고유가·고환율 구도는 에너지 가격 상승을 넘어 민생과 내수 회복, 통화 정책까지 동시에 제약하는 국면으로 이어질 가능성이 크다는 관측이 지배적이다. 정부는 물가 확산을 차단하기 위한 총력 대응에 나선다는 방침이지만, 대외 불확실성이 커지면서 체감물가 불안이 쉽게 가라앉지 않을 것이라는 지적도 함께 제기된다.

구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관은 지난 22일 '고유가대응관계장관 간담회'에서 "국제유가 상승이 전반적인 물가 부담으로 파급될 우려가 있는 만큼, 석유제품 최고가격제 안착을 위한 철저한 현장 점검과 함께 공공요금 동결 등 민생물가 안정 방안에 만전을 기해야 한다"며 "추경의 신속한 편성뿐 아니라 예산을 수반하지 않는 금융·세제·규제 등을 활용한 다양한 정책 프로그램을 보다 적극적으로 발굴하라"고 강조했다.

rang@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
李지지율 TK서 4.8%p나 올라 [서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령의 지지율이 3주 연속 상승하며 62.2%를 기록했다는 여론조사 결과가 23일 나왔다. 리얼미터가 이날 공개한 3월3주차 주간집계 결과를 보면 이 대통령의 국정 수행 긍정평가는 지난주보다 1.9%포인트(p) 오른 62.2%로 조사됐다. 중동 상황 여파로 인한 국가적 위기 상황에서 이 대통령의 발 빠른 대응이 지지율을 견인한 것으로 해석된다. 3월 3주차 대통령 국정 수행 평가 [그래프=리얼미터] 부정 평가는 32.5%로 2.5%p 하락했다. '잘 모르겠다'는 응답은 5.3%였다. 리얼미터는 "중동 사태에 대한 전쟁 추경(추가경정예산) 편성, 석유 최고가격제, 차량 5부제 검토 등 선제적 민생 대응이 위기 관리 능력으로 긍정 평가를 받은 결과로 보인다"고 분석했다. 권역별로 보면 대구·경북이 46.6%로 4.8%p 상승하며 가장 큰 폭으로 올랐다. 이어 광주·전라가 88.6%로 4.5%p 상승했고, 대전·세종·충청 68.8%로 4.3%p 올랐다. 반면 서울은 55.1%로 4.7%p 내렸다.  3월 3주차 정당 지지도 [그래프=리얼미터] 정당 지지도 조사에서는 더불어민주당이 53.0%로 2주째 50%대를 유지했다. 상승세는 3주째 이어지고 있다. 반면 국민의힘은 3주 연속 하락하며 28.1%로 집계됐다. 국민의힘 지지율이 20%대로 내려앉은 것은 지난해 7월 5주차(27.2%) 이후 7개월 만이다. 이어 개혁신당이 1.2%p 오른 4.0%, 조국혁신당은 0.4%p 오른 3.0%, 진보당은 0.6%p 내린 0.8%였다. 무당층은 0.1%p 증가한 9.1%다. 리얼미터는 이 대통령의 지지율 상승 영향으로 민주당이 동반 상승했다고 진단했다. 이와 함께 국민의힘의 공천 갈등으로 인한 반사이익 효과도 있다고 짚었다.  여론조사는 에너지경제신문 의뢰로 진행됐으며, 대통령 국정 수행 평가는 16~20일 동안 전국 18세 이상 유권자 2513명을 대상으로 실시했다. 응답률은 5.9%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±2%p다. 정당 지지도 조사는 19~20일 동안 유권자 1005명을 대상으로 했다. 응답률 5.3%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%p다. 두 조사 모두 무선(100%) 자동응답 방식으로 진행됐다.  자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. the13ook@newspim.com 2026-03-23 08:45
사진
국힘, 이진숙·주호영 '컷오프' 단행 [서울=뉴스핌] 김승현 기자 = 국민의힘 공천관리위원회가 6·3 지방선거 대구광역시장 후보 경선 참여 대상자로 유영하, 윤재옥, 이재만, 추경호, 최은석, 홍석준 등 6명을 최종 선정했다. 이진숙 후보와 주호영 후보는 경선배제(컷오프)됐다. 공관위는 "대구는 지금 전환점에 서 있다"며 "산업은 정체되고, 청년은 떠나고, 도시의 경쟁력은 과거의 방식으로는 더 이상 유지되기 어려운 상황"이라고 진단했다. [서울=뉴스핌] 김학선 기자 = 이진숙 전 방통위원장. 2025.11.05 yooksa@newspim.com 이어 "이 위기를 극복하기 위해 필요한 것은 정치 경력의 경쟁이 아니라, 도시를 바꿀 수 있는 능력의 경쟁"이라며 "정치의 언어가 아니라, 경제정책과 산업의 언어, 통합력으로 대구를 다시 설계할 수 있는 리더십"이 필요하다고 강조했다. 공관위는 "대구는 보수의 심장"이라며 "이 심장이 멈추면 보수 전체가 멈추는 만큼, 이번 공천은 대한민국 정치 전체를 살리는 선택이어야 했다"고 설명했다. 공관위는 행정, 경제, 정책, 통합, 산업현장 경험을 갖춘 6명의 후보를 중심으로 실질적이고 미래지향적인 경쟁 구조를 만들겠다고 밝혔다. 이진숙 후보와 주호영 후보에 대해서는 "이미 각자의 영역에서 대한민국 정치의 중심을 지켜온 분들"이라며 "이 두 분의 역할이 대구시장이라는 단일 직위에 머물기보다, 국회와 국가정치 전반에서 더 크게 쓰이는 것이 대한민국 전체를 위해 더 필요하다고 판단했다"고 설명했다. 공관위는 이 같은 판단에 공천 관련 여러 기준과 절차 및 정성평가도 반영했다고 덧붙였다. 공관위는 "이 결정은 결코 특정인의 배제가 아니다"라며 "오히려 배제되신 분들께 더 큰 역할을 요청드리는 책임 있는 선택"이라고 밝혔다. 김한구 후보에 대해서는 "충분한 헌신과 역량을 보여주신 분"이라면서도 "지금 대구에 필요한 것은 정치적 무게의 경쟁이 아니라, 산업을 바꿀 실행력의 경쟁"이라고 설명했다. 주호영 국민의힘 의원. [사진=뉴스핌 DB] 공관위는 경선 후보로 최종 선정된 6명에 대해 "정책과 국가운영 경험, 경제와 재정 전문성, 법과 원칙의 리더십, 그리고 기업과 현장에서 일자리를 만들어 본 실행 경험까지 대구의 산업 전환에 필요한 요소를 모두 갖춘 조합"이라고 평가했다. 공관위는 "대구가 바뀌지 않으면 보수도 바뀔 수 없다"며 "보수가 바뀌지 않으면 대한민국의 미래도 바뀔 수 없다"고 강조했다. 이어 "만약 변화를 두려워해 여기서 멈춘다면 우리는 더 이상 앞으로 나아갈 수 없다"며 "지금 필요한 것은 안정이 아니라 전환이고, 유지가 아니라 도약"이라고 밝혔다. 공관위는 "이제 누가 더 실력이 있는지, 누가 더 대구의 미래를 책임질 수 있는지에 대한 경쟁만 남았다"며 "대구 시민께서 대구의 자존과 품격, 그리고 대한민국 보수의 중심이라는 긍지를 다시 세워주시길 바란다"고 당부했다. 공관위는 대구시민이 대구와 보수의 미래를 책임질 시장 후보를 선출할 수 있도록 경선 과정을 공정하게 관리해 나갈 것이라고 밝혔다. 대구시장 경선은 총 6명의 후보자 중 토론회와 예비경선을 거쳐 2명의 경선 후보를 선정하며, 이후 경선에서 최종 후보를 선출할 예정이다. 세부사항은 확정되는 즉시 공고할 계획이다. kimsh@newspim.com 2026-03-22 19:47

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동