중동 사태에 국내 유가 '수직 상승'…경유가 더 뛰었다

닷새 새 30~50원 급등…경유 상승폭 휘발유 웃돌아

물류·운송비 자극에 산업 전반 원가 부담 확대 우려

정부 "모든 상황 모니터링 중…변화에 기민하게 대응"

[세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 미국·이스라엘과 이란 간 충돌로 중동 정세가 급격히 흔들리면서 국내 기름값이 단기간에 급등하고 있다. 특히 화물·물류용 연료인 경유 가격이 휘발유보다 더 큰 폭으로 오르며 물류비와 서민 물가를 동시에 압박하고 있는 상황이다.

[사진=로이터 뉴스핌] 호르무즈해협 부근 오만해에서 공격을 당한 유조선에서 검은 연기가 솟아 오르고 있다.

◆ '호르무즈 봉쇄' 위협에 유가 급등…2~3주 시차도 무시

5일 한국석유공사와 업계 등에 따르면, 미·이란 군사충돌과 이란의 호르무즈 해협 봉쇄 위협이 현실화된 이후 국제유가는 6~10% 안팎으로 뛰며 강한 변동성을 보이고 있다. 통상 국제유가가 국내 판매가격에 반영되기까지는 2~3주 시차가 있지만, 이번에는 사태 직후부터 주유소 가격이 일제히 뛰는 예외적인 패턴이 관측되고 있다.

석유공사 유가정보시스템 오피넷에 의하면, 4일 오후 기준 전국 주유소 휘발유 평균 판매가격은 리터당 1723.07원까지 올랐다. 서울 지역의 평균은 1800원을 넘어섰다. 중동 사태 직전이던 2월 넷째주 평균 가격(1691.3원)과 비교하면 닷새 남짓한 기간에 휘발유 가격이 30~50원가량 오른 셈이다.

특히 경유는 상승 속도가 더 가파르다. 전국 경유 평균 가격은 미·이란 군사 충돌이 본격화된 이후 사흘 만에 70원 안팎(4%대 중반) 뛰어 휘발유(3%대 초반)보다 큰 폭의 상승률을 기록했다.

앞서 2월 넷째주 기준 전국 경유 평균 판매가격은 전주보다 6.5원 오른 1594.1원으로, 같은 기간 휘발유(3.0원 상승)보다 상승 폭이 이미 두 배 이상 컸다. 부산 지역의 경우 사태 이후 닷새 동안 휘발유 평균가가 4% 안팎 오른 것으로 집계돼, 같은 추세라면 경유도 곧 1700원을 돌파할 것이란 전망이 나온다.

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 미국과 이란의 무력 충돌로 중동 지역 긴장이 고조되면서 국내 주유소 기름값이 급등세를 보이고 있다. 4일 한국석유공사 유가정보시스템 오피넷에 따르면 이날 오후 2시 30분 기준 서울 주유소 평균 휘발유 가격은 리터(ℓ)당 1835.77원으로 전일 대비 47.3원 상승했다. 사진은 이날 서울시내 한 주유소 모습. 2026.03.04 mironj19@newspim.com

◆ 경유 마진 강세에 선제적 인상 흐름…'패닉 바잉' 영향도

경유는 국내에서 화물차·버스·건설장비·선박 연료 등 운송·산업용으로 광범위하게 사용된다. 이들 수요는 가격이 다소 오른다고 해서 단기간에 줄이기 어렵고, 대체 연료로 전환하는 데도 시간이 필요하다. 산업계에서는 "원유·물류비 급등으로 '원가 쇼크' 우려가 커지고 있다"며, 특히 물류·운송비 상승이 제조업 전반의 비용 구조를 압박할 수 있다고 보고 있다.

국제적으로도 경유·등유 재고는 코로나19 이후 구조조정과 투자 위축 여파로 휘발유에 비해 상대적으로 빠듯한 상태라는 분석이 꾸준히 제기돼 왔다. 이런 상황에서 중동발 공급 불안이 겹치면, 경유 계열 제품의 가격과 정제마진이 우선적으로 뛰는 경향이 있다는 것이 에너지 업계의 공통된 설명이다.

정제마진은 정유사가 원유를 들여와 휘발유·경유·항공유 등으로 가공해 팔았을 때 남는 '제품 가격–원유·운영비' 차이를 뜻한다. 최근 국내외 정유업계에서는 경유·등유 마진이 휘발유보다 강세를 보이고 있다는 분석이 이어지고 있다. 실제 정유사 실적 분석에서도 수요 회복과 정제마진 상승이 수익성 개선의 핵심 요인으로 지목되며, 이 가운데 경유 계열 마진 강세가 중요한 배경으로 꼽힌다.

서울시내 한 주유소 모습 [사진=뉴스핌 DB]

경유 마진이 높게 형성되면 정유사는 상대적으로 경유 판매 단가를 더 빠르게 올리거나, 휘발유보다 경유 비중을 늘리는 쪽으로 운영 전략을 가져갈 유인이 생긴다. 여기에 중동발 공급 차질 우려가 겹치면서, 정유사들이 경유 공급가격을 선제적으로 높이는 움직임이 국내 주유소 판매가에 반영되고 있다는 것이 업계의 설명이다.

중동 사태 이후 개인·법인 운전자들이 '앞으로 더 오르기 전에 미리 채우자'며 주유소로 몰리는 현상도 나타났다. 석유 유통업계에 따르면 서울 휘발유 평균 가격이 1800원을 넘어서자 '가득 주유' 요청이 눈에 띄게 늘었고, 중동 무력 충돌 영향으로 시장 내 초과 수요가 강하게 나타나고 있다. 업계 관계자는 "주유소 회전율과 환율이 동시에 오르면서 예외적인 가격 인상 패턴이 나타나고 있다"고 말했다.

'회전율'이 높아진다는 것은 주유소가 재고를 빠르게 소진하고 새로운 물량을 자주 들여온다는 의미다. 국제유가가 급등하는 구간에서는 회전율 상승이 '비싼 기름을 더 자주 사 와야 하는 구조'로 이어져 판매가격을 추가로 끌어올리는 요인이 될 수 있다. 경유는 화물·택배·버스 등에서 '가득 주유' 수요가 더 크게 나타나는 연료이기 때문에, 이런 이른바 '패닉 바잉'의 영향도 더 크게 받는다.

석유공사 관계자는 "경유는 화물·산업용 수요 비중이 높아 가격 상승기에 소비가 쉽게 줄지 않는 특징이 있다"며 "중동발 공급 불안이 겹치면 정제마진과 제품 가격이 경유 쪽에서 먼저 반응하는 경우가 많다"고 설명했다.

◆ 정부, 운임 상승 대비 시나리오 검토…"기민하게 대응"

중동 사태가 국내 유가로 이어지는 경로는 비교적 단순하다. 한국은 원유의 대부분을 수입에 의존하는 구조라 국제유가와 환율 변화가 곧바로 수입단가로 반영되고, 이는 정유사 공급가격과 주유소 판매가격을 통해 소비자 가격으로 이어진다. 이번 국면에서는 고환율까지 겹치면서 충격이 더 크게 확대되고 있다는 분석이 나온다.

이번 국면의 또 다른 특징은 고환율이다. 원·달러 환율은 2월 말~3월 초 한때 1500원 선을 넘나들며 높은 수준을 유지하고 있다. 이는 지난해 6월 평균 환율(1360원대)과 비교하면 100원 이상 높은 수준이다. 같은 폭의 국제유가 상승이라도 국내 수입단가는 훨씬 더 크게 뛰는 구조다.

[서울=뉴스핌] 양윤모 기자= 뉴욕증시가 美·이란 접촉설에 반등한 가운데 5일 오전 코스피가 전장 종가보다 586.34 포인트(11.51%) 상승하며 5679.88로, 코스닥은 103.95포인트(10.26%) 상승한 1082.39로 거래를 시작한 가운데, 서울 중구 하나은행 을지로본점 딜링룸에서 직원들이 업무를 보고 있다. 서울외환시장에서 달러/원 환율은 전장 대비 14.20원 하락한 1462.00원에 주간거래를 시작했다. 2026.03.05 yym58@newspim.com

현대경제연구원에 따르면 '국제유가 100달러' 시나리오가 현실화될 경우 연평균 국제유가 100달러는 소비자물가 상승률을 1.1%포인트(p) 끌어올리고, 성장률을 0.3%p 떨어뜨릴 수 있다. 중동 사태 장기화로 고유가와 고환율이 동시에 지속될 경우, 한국 경제가 '고환율·고물가·저성장'의 삼중고 압박을 받을 수 있다는 우려가 나오는 배경이다.

국제유가는 보통 정유사 도입·정제가 끝난 뒤 주유소 출고가와 판매가에 반영되기까지 2~3주 정도 걸리는 것으로 알려져 있다. 하지만 최근에는 중동 사태로 인한 원유 공급 불안으로 주유소와 정유사들이 선제적으로 가격에 반영하고 있다는 평가가 나온다. 이는 중동 리스크 장기화 가능성과 고환율 부담이 겹치면서, 시장 참여자들이 '먼저 올리고 보는' 식으로 움직이고 있음을 시사한다.

경유 가격 급등은 곧바로 화물·택배·원자재 운송비로 이어져 산업계 전반에 부담을 준다. 산업계에서는 원유·물류비 급등이 철강·화학·식품 등 에너지 다소비 업종에 도미노 충격을 줄 수 있다고 우려한다. 또 다른 분석에서는 유가 급등과 해상 운임 상승 우려가 겹치며 국내 제조업의 원가 마지노선이 무너질 수 있다는 경고도 제기됐다.

거시경제 측면에서도 경고음이 잇따른다. 전문가들은 국내 물가·환율이 계속 동반 압력을 받은 경우 에너지·공업 제품·전기·가스 요금 등으로의 전이가 불가피하다고 지적한다. 글로벌 투자은행 씨티그룹(Citigroup)은 국제유가가 배럴당 82달러 수준까지 오를 경우 한국 경제성장률이 0.45%포인트 낮아질 수 있다는 시나리오를 제시한 바 있다.

[서울=뉴스핌] 이길동 기자 = 이형일 재정경제부 1차관이 3일 오후 서울 종로구 정부서울청사에서 중동 상황점검 관련 긴급 관계부처회의 결과에 대해 브리핑 하고 있다. 왼쪽부터 김성범 해수부 차관, 김진아 외교부 2 차관, 이 차관, 수어 통역사, 문신학 산업통상부 1차관. 2026.03.03 gdlee@newspim.com

정부는 산업부·기재부 등을 중심으로 중동 상황을 긴급 점검하며, 호르무즈 해협 봉쇄 가능성과 이에 따른 원유·해상운임 상승에 대비한 시나리오를 검토 중이다. 필요할 경우 전략비축유 방출과 유류세 조정, 대체 수송로 확보 등도 검토할 수 있다는 입장이다. 하지만 사태의 기간과 강도에 따라 선택지는 달라질 수 있다는 전망이 나온다.

이형일 재정경제부 1차관은 지난 3일 '관계기관 합동 비상대응반회의'에서 "중동 상황의 불확실성이 큰 만큼, 관계기관은 모든 가능성을 열어두고 양상 변화를 면밀히 모니터링할 필요가 있다며 "중동 상황이 진정세를 보일 때까지 향후 상황 변화에 기민하게 대응해 나갈 것"이라고 강조했다.

rang@newspim.com