한경국립대 '안성 중장년 행복캠퍼스' 입학식 개최

[안성=뉴스핌] 이석구 기자 = 한경국립대학교 평생교육원이 안성 중장년 행복캠퍼스에서 2026년 상반기 정규교육과정 입학식을 개최했다.

20일 한경국립대에 따르면 이번 입학식에는 김용곤 한경국립대 부총장과 안성시 및 시의회 관계자, 교육생 등 110여 명이 참석한 가운데 상반기 교육과정 안내와 교육생들의 축하 무대로 진행됐다.

한경국립대(안성‧평택)안성 중장년 행복캠퍼스 입학식 기념촬영 모습[사진=한경국립대]

이번 정규교육 과정은 주민자치 퍼실리테이터 자격증, 찬품조리 전문가 자격증, 성악 트레이닝, 전자산업 시대의 경제와 삶, 인생 이모작 아카데미(인생학교 4기), 생성형 AI 활용 기초 마스터, 실버인지지도자 실전 과정, 컬러푸드로 만드는 항산화 비건 레시피 등 다양한 맞춤형 프로그램으로 구성됐다.

교육은 오는 24일부터 6월 19일까지이며, 베이비부머 세대의 은퇴 후 재도약을 도울 것으로 기대되고 있다.

김보라 안성시장은 "행복캠퍼스 활동을 통해 주체적으로 삶을 설계하고 풍요로운 인생 2막을 만들어 가길 바란다"고 격려했다.

이에 김용곤 부총장은 "중장년 세대가 새로운 배움과 도전의 시기로 나아갈 수 있도록 행복캠퍼스가 든든한 파트너가 될 것"이라며 "서로의 경험을 나누고 새로운 인생의 방향을 설계하여 지역사회에 따뜻한 변화와 활력을 전하는 밑거름이 되길 기대한다"고 전했다.

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