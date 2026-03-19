한전, '서해 에너지고속도로' 건설 착수…미래 전략망 구축 속도전

2038년까지 서해안 고속도로 단계적 구축 예정
[세종=뉴스핌] 최영수 선임기자·김하영 인턴기자 = 한국전력이 '서해 초고압 송전 에너지 고속도로' 건설 사업에 본격 착수했다.
한전은 '서해안 HVDC 에너지고속도로' 건설 사업에 본격적으로 착수해 미래 전력망 구축을 향한 행보를 가속화하고 있다고 19일 밝혔다.
'서해안 HVDC 에너지고속도로'는 서해안 일대에서 생산되는 대규모 해상풍력 등 재생에너지를 수도권 등 주요 수요처로 수송하는 4개의 HVDC(초고압직류송전) 송전망이다. 한전은 이를 2038년까지 단계적으로 구축할 예정이다.
특히 새만금과 수도권을 잇는 첫 번째 구간을 당초 계획보다 1년 앞당긴 2030년까지 완공할 계획이다.
한전은 지난 3월 해저케이블 경과지에 대한 본격적인 설계 절차에 들어갔다. 이미 지난해 8개 변환소 건설에 필요한 부지선정을 완료했다. 이어 올해 초 경제성·시공성·에너지 안보 등을 종합적으로 고려해 HVDC 송전망을 해저로 건설 하기로 최종 결정했다.
해저케이블 건설에 따른 어업 지역 영향을 최소화 하기 위한 어민 지원 확대 방안도 검토 중이다.
아울러 최단 기간 내 사업 인허가를 마칠 수 있도록 정부 및 지자체와 실무협의체를 구성하는 등 긴밀히 협력하고 있다.
국내 케이블 제조사들과도 협의체를 구성해 대량의 해저케이블 생산능력을 사전에 확보하고, 초대형 포설선박 등 공사에 필요한 장비 도입을 추진 중이다.
한전은 "이번 사업은 향후 대한민국 전력망이 나아갈 방향을 제시하는 상징적인 프로젝트로, 미래 전력 시스템 구축을 위한 중요한 전환점이 될 것"이라며 "1단계 에너지고속도로의 2030년 준공이라는 도전적인 목표 달성을 위해 최선을 다하겠다"고 밝혔다.
gkdud9387@newspim.com