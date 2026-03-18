한전, 파라과이와 송변전 컨설팅 계약…"중남미시장 진출 교두보"

계통계획 핵심 기술 전수

중남미 진출 교두보 마련

[세종=뉴스핌] 최영수 기자·김하영 인턴기자 = 한국전력이 파라과이와 송변전 마스터플랜 컨설팅 계약을 체결했다. 중남미 에너지시장 진출의 교두보 역할을 할 것으로 기대된다.

한전은 대한무역투자진흥공사(KOTRA)에서 발주한 "파라과이 송변전 마스터플랜 수립 컨설팅" 계약을 체결하고 본격적인 사업에 착수했다고 18일 밝혔다.

이번 사업은 우리나라의 경제개발 경험 관련 노하우를 협력 대상국에 공유하고, 적합한 정책 대안 등을 제시하는 '경제발전경험 공유사업(KSP)'의 일환으로 추진된다.

파라과이 송변전 마스터플랜 수립 컨설팅 착수회에서 김현우 한전 전력연구원 부장(왼쪽 두번째)과 최태현 KSP 수석고문(왼쪽 여섯번째)이 기념사진을 촬영하고 있다. [사진=한국전력] 2026.03.18 gkdud9387@newspim.com

주요 역무는 ▲파라과이 국가기간망 보강 및 안정적 운영을 위한 송변전 마스터플랜 수립 방법론 분석 ▲개선 정책제언 ▲전력 분야 관계자 역량강화 초청 연수 ▲연계사업 기획 등이며, 사업기간은 올해 11월까지다.

한전은 이달 17일 파라과이 전력청(ANDE)에서 착수 보고회를 개최하고 현지 관계자들을 대상으로 사업 수행계획과 추진 일정을 발표했다.

이어진 실무회의에서는 한전만의 계통 핵심기술과 노하우를 공유하며 사업 실무자들과 구체적인 추진 방안을 협의했다.

김동철 사장은 "이번 컨설팅을 통해 한전의 독보적인 계통 기술력이 파라과이 전력 인프라 개선과 신뢰도 제고에 기여할 수 있을 것"이라며 "향후 중남미 전력시장에서 송변전 투자사업을 확장하는 마중물 역할을 할 수 있을 것으로 기대한다"고 말했다.

gkdud9387@newspim.com