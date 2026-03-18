농촌 왕진버스, 법률상담·정신건강까지 확대…"한 번에 해결하는 생활 플랫폼"

청주서 법률 서비스 첫 도입…진료 넘어 통합 서비스 강화

[세종=뉴스핌] 이정아 기자 = 농촌 왕진버스가 단순 의료 지원을 넘어 법률·복지까지 아우르는 '생활 서비스 플랫폼'으로 진화한다. 병원 접근성이 낮은 농촌 지역에서 진료와 상담, 권리구제까지 한 번에 해결하는 방식으로 서비스 범위를 넓힌다는 구상이다.

농림축산식품부는 농촌 주민의 생활 불편을 줄이기 위해 운영 중인 농촌 왕진버스 사업을 올해부터 다양한 기관과 협업해 확대한다고 18일 밝혔다. 의료 중심이던 기존 모델에 법률, 복지, 상담 기능을 더해 현장 밀착형 서비스로 전환하겠다는 취지다.

사업 규모도 빠르게 커진다. 올해는 지난 12일 전남 영암을 시작으로 전국 112개 시·군 353개소에서 운영한다. 전년보다 20% 이상 확대된 수준이다. 3월 한 달 동안만 경남 하동, 충남 태안, 충북 청주 등 21개 지역을 순회한다.

농촌 왕진버스 진료 현장. [사진=농림축산식품부] 2026.03.17 plum@newspim.com

이 사업은 이미 현장에서 수요가 확인된 정책이다. 운영 실적은 ▲2024년 74개 시·군 169개소 9만1000명에서 ▲2025년 91개 시·군 264개소 19만8000명으로 1년 만에 두 배 가까이 늘었다.

의료 공백을 메우는 수준을 넘어 주민 생활 전반을 지원하는 창구로 자리 잡고 있다는 평가다.

올해는 서비스의 깊이도 달라진다. 정신건강 상담과 재택 진료 대상 지역을 기존 2개 시·군에서 10개 시·군 22개소로 확대한다. 여기에 경로당 등 마을 거점을 정기적으로 찾는 '소규모 정기 왕진버스'를 도입해 일회성 방문을 넘어 지속 관리 체계로 전환한다.

예방 중심 건강관리도 강화한다. 지역 보건소와 협력해 건강 증진 프로그램을 함께 운영하고 진료와 상담을 연계해 주민 건강을 상시 관리하는 구조를 만든다. 단순 치료에서 사전 예방으로 정책 무게 중심을 옮긴 셈이다.

눈에 띄는 변화는 법률 서비스 도입이다. 농식품부는 이날 충북 청주시를 시작으로 법률구조공단과 함께 찾아가는 법률 상담 서비스를 제공한다. 시범 운영 이후 만족도와 수요를 반영해 단계적으로 확대할 계획이다.

농촌 주민이 겪는 토지, 계약, 채무 문제 등을 현장에서 바로 상담하고 권리구제까지 연계할 수 있게 된다.

협업 범위도 넓어진다. 국민권익위원회의 '달리는 국민신문고'는 대상 지역을 기존 10개에서 20개로 확대했고, 국민연금공단의 노후 준비 상담 서비스도 연계를 추진 중이다. 대학생 봉사단체와 협력한 재능 나눔 프로그램까지 더해지면 교육·문화 영역까지 서비스가 확장될 전망이다.

농식품부는 이런 연계 모델을 통해 왕진버스를 농촌형 생활 인프라로 발전시킨다는 방침이다. 의료 접근성 개선을 넘어 지역 주민의 일상 문제를 한 번에 해결하는 '원스톱 플랫폼'으로 자리매김하겠다는 것이다.

박성우 농식품부 농촌정책국장은 "서비스 인프라가 부족한 농촌에서 주민들이 필요한 서비스를 한자리에서 이용할 수 있도록 협업을 계속 확대해 나가겠다"며 "현장에서 체감할 수 있는 정책으로 발전시키겠다"고 말했다.

농촌 왕진버스 진료 현장. [사진=농림축산식품부] 2026.03.17 plum@newspim.com

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