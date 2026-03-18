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농촌 왕진버스, 법률상담·정신건강까지 확대…"한 번에 해결하는 생활 플랫폼"

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청주서 법률 서비스 첫 도입…진료 넘어 통합 서비스 강화

[세종=뉴스핌] 이정아 기자 = 농촌 왕진버스가 단순 의료 지원을 넘어 법률·복지까지 아우르는 '생활 서비스 플랫폼'으로 진화한다. 병원 접근성이 낮은 농촌 지역에서 진료와 상담, 권리구제까지 한 번에 해결하는 방식으로 서비스 범위를 넓힌다는 구상이다.

농림축산식품부는 농촌 주민의 생활 불편을 줄이기 위해 운영 중인 농촌 왕진버스 사업을 올해부터 다양한 기관과 협업해 확대한다고 18일 밝혔다. 의료 중심이던 기존 모델에 법률, 복지, 상담 기능을 더해 현장 밀착형 서비스로 전환하겠다는 취지다.

사업 규모도 빠르게 커진다. 올해는 지난 12일 전남 영암을 시작으로 전국 112개 시·군 353개소에서 운영한다. 전년보다 20% 이상 확대된 수준이다. 3월 한 달 동안만 경남 하동, 충남 태안, 충북 청주 등 21개 지역을 순회한다.

농촌 왕진버스 진료 현장. [사진=농림축산식품부] 2026.03.17 plum@newspim.com

이 사업은 이미 현장에서 수요가 확인된 정책이다. 운영 실적은 ▲2024년 74개 시·군 169개소 9만1000명에서 ▲2025년 91개 시·군 264개소 19만8000명으로 1년 만에 두 배 가까이 늘었다.

의료 공백을 메우는 수준을 넘어 주민 생활 전반을 지원하는 창구로 자리 잡고 있다는 평가다.

올해는 서비스의 깊이도 달라진다. 정신건강 상담과 재택 진료 대상 지역을 기존 2개 시·군에서 10개 시·군 22개소로 확대한다. 여기에 경로당 등 마을 거점을 정기적으로 찾는 '소규모 정기 왕진버스'를 도입해 일회성 방문을 넘어 지속 관리 체계로 전환한다.

예방 중심 건강관리도 강화한다. 지역 보건소와 협력해 건강 증진 프로그램을 함께 운영하고 진료와 상담을 연계해 주민 건강을 상시 관리하는 구조를 만든다. 단순 치료에서 사전 예방으로 정책 무게 중심을 옮긴 셈이다.

눈에 띄는 변화는 법률 서비스 도입이다. 농식품부는 이날 충북 청주시를 시작으로 법률구조공단과 함께 찾아가는 법률 상담 서비스를 제공한다. 시범 운영 이후 만족도와 수요를 반영해 단계적으로 확대할 계획이다.

농촌 주민이 겪는 토지, 계약, 채무 문제 등을 현장에서 바로 상담하고 권리구제까지 연계할 수 있게 된다.

협업 범위도 넓어진다. 국민권익위원회의 '달리는 국민신문고'는 대상 지역을 기존 10개에서 20개로 확대했고, 국민연금공단의 노후 준비 상담 서비스도 연계를 추진 중이다. 대학생 봉사단체와 협력한 재능 나눔 프로그램까지 더해지면 교육·문화 영역까지 서비스가 확장될 전망이다.

농식품부는 이런 연계 모델을 통해 왕진버스를 농촌형 생활 인프라로 발전시킨다는 방침이다. 의료 접근성 개선을 넘어 지역 주민의 일상 문제를 한 번에 해결하는 '원스톱 플랫폼'으로 자리매김하겠다는 것이다.

박성우 농식품부 농촌정책국장은 "서비스 인프라가 부족한 농촌에서 주민들이 필요한 서비스를 한자리에서 이용할 수 있도록 협업을 계속 확대해 나가겠다"며 "현장에서 체감할 수 있는 정책으로 발전시키겠다"고 말했다.

농촌 왕진버스 진료 현장. [사진=농림축산식품부] 2026.03.17 plum@newspim.com

plum@newspim.com

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한국 세계 시장 1위 품목 81개 [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 고대역폭메모리(HBM)와 변압기, 마스크팩 등이 세계 시장에서 약진하며 우리나라 수출 경쟁력이 유지된 것으로 나타났다. 세계 수출시장 점유율 1위 품목은 81개로 집계되며 5년 연속 세계 10위 자리를 지켰다. 한국무역협회 국제무역통상연구원이 17일 발표한 보고서에 따르면 지난 2024년 기준 세계 수출시장 점유율 1위 품목이 가장 많은 국가는 중국으로 2087개를 기록했다. 독일 520개, 미국 505개가 뒤를 이었다. 이탈리아는 199개, 인도는 172개로 집계됐다. 우리나라 1위 품목은 81개다. 이 가운데 20개가 2024년에 새로 1위에 올랐다. 메모리반도체는 HBM 등 고부가 제품 판매 확대 영향으로 중국을 제치고 5년 만에 세계 1위 자리를 되찾았다. 북미 전력 인프라 수요 확대 영향으로 변압기가 새로 1위에 올랐다. K뷰티 확산 영향으로 마스크팩도 세계 1위를 차지했다. [사진=무역협회] 기존 1위 품목의 유지도 두드러졌다. 37개 품목이 2020년부터 2024년까지 5년 연속 세계 1위를 기록했다. 비휘발성저장장치(SSD)는 2020년 대만을 제친 이후 5년 연속 1위를 유지했다. 차량시동용 납축전지와 차부품용 고무 등 전통 산업 품목도 1위를 지켰다. 반면 2023년 1위였던 품목 가운데 17개는 2024년 순위가 하락했다. 액체운송선박은 중국의 저가 유조선 중심 대량 수주 전략 영향으로 1위를 내줬다. 다만 액화천연가스(LNG)선 수주 증가 흐름을 고려하면 2025년 재탈환 가능성이 거론된다. 일본과의 경쟁 격차 축소 흐름도 나타났다. 일본 1위 품목 수는 2020년 159개에서 2024년 118개로 41개 감소했다. 같은 기간 우리나라는 81개를 유지했다. 세계 순위 격차도 줄었다. 일본은 2020년 5위에서 2024년 8위로 하락했다. 한국은 10위 자리를 유지했다. 세계 점유율 2~10위 품목 가운데 순위 상승 품목도 늘었다. 수출액 1억 달러 이상 품목 가운데 2020년, 2022년, 2024년 순위가 단계적으로 오른 품목은 19개로 집계됐다. 주요 수출국과 비교해 1위 품목 대비 상승 품목 비율도 높은 수준을 기록했다. 홍지상 한국무역협회 실장은 "분석기간 중 독일(-168개), 일본(-41개) 등 주요 제조국의 수출 1위 품목 수가 크게 감소하는 상황에서도 우리나라는 81개를 유지하며 상대적으로 선전했다"고 말했다. 이어 "1위 품목의 저변을 넓히기 위해 제품 경쟁력 제고와 차별화 노력을 지속해야 한다"고 강조했다. syu@newspim.com 2026-03-17 11:00
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'케데헌' 오스카 장편애니·주제가상 [서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 넷플릭스 애니메이션 '케이팝 데몬 헌터스'의 OST '골든'(Golden)이 제98회 아카데미 시상식에서 주제가상을 수상했다. '케데헌'은 장편 애니메이션상과 함께 오스카 2관왕에 성공했다. '케데헌'은15일(현지 시간) 미국 LA 할리우드 돌비 극장에서 열린 제98회 아카데미 시상식에서 최우수 장편 애니메이션상에 이어 '골든'의 최우수 주제가상을 추가해 2관왕에 올랐다. [서울=뉴스핌] 양진영 기자 = '케이팝 데몬 헌터스'의 레이 에이미, 이재, 오드리 누나가 15일(현지시간) 미국 LA에서 열린 제 98회 미국 아카데미 시상식에서 최우수 주제가상을 수상한 뒤 벅찬 반응을 보였다. [사진=로이터 뉴스핌] 2026.03.16 jyyang@newspim.com 이날 시상식에서 '골든'은 '다이앤 네버 다이'의 '디어 미'(Dear Me), '씨너싀 죄인들'의 '아이 라이드 투 유'(I Lied To You), '비바 베르디!'의 '스위트 드림스 오브 조이'(Sweet Dreams Of Joy), '기차의 꿈'의 '트레인 드림스'(Train Dreams) 등과 경합했다. '골든'의 작곡과 가창을 담당한 이재는 무대에 올라 "훌륭한 상을 주신 아카데미에 정말 감사하다. 자라면서 사람들은 K팝을 좋아한다고 놀렸는데 한국어 가사로 노래를 부르고 있다"라며 "이 상은 성공이 아니라 회복력에 관한 것임을 깨달았다"고 감격스러워했다. 이와 함께 매기 강 감독, 작품 관계자들과 가족에게도 감사 인사를 전했다. [서울=뉴스핌] 양진영 기자 = '케이팝 데몬 헌터스'의 '골든'의 작곡자이자 가창자인 이재가 15일(현지시간) 미국 LA에서 열린 제 98회 미국 아카데미 시상식에서 최우수 주제가상을 수상한 뒤 울먹이며 소감을 말하고 있다. [사진=로이터 뉴스핌] 2026.03.16 jyyang@newspim.com '골든'은 '케데헌' 속 걸그룹인 헌트릭스 곡으로 이재, 오드리 누나, 레이 아미가 가창을 맡았다. 이들은 이날 시상식에서 축하 무대에 오르며 분위기를 한껏 달궜다. '골든'은 미국 빌보드 메인 싱글 차트 '핫 100'에서 8주간 1위를 차지하며 글로벌 인기를 끌었다. 지난 1월 제83회 골든 글로브에서도 주제가상을 수상했으며, 지난 2월 제68회 그래미 어워즈에서는 '베스트 송 리튼 포 비주얼 미디어'(Best Song Written For Visual Media)를 수상하며 K팝 최초로 그래미 트로피를 받기도 했다. 주제가상에 앞서 장편 애니메이션상을 수상한 후 매기 강 감독도 한국에 대한 짙은 애정을 담아 소감을 남겼다. 매기 강 감독은 "'저와 닮은 분들'이 주인공인 이런 영화가 나오기까지 너무 오랜 시간이 걸려 미안하다. 다음 세대는 기다리지 않아도 될 것"이라며 "이 상을 한국과 전 세계 한국인에게 바친다"고 말했다. [서울=뉴스핌] 양진영 기자 = '케이팝 데몬 헌터스'의 매기 강 감독과 관계자들이 15일(현지시간) 미국 LA에서 열린 제 98회 미국 아카데미 시상식에서 최우수 장편 애니메이션상을 수상한 뒤 포즈를 취하고 있다. [사진=로이터 뉴스핌] 2026.03.16 jyyang@newspim.com 한편 '케데헌'은 넷플릭스 사상 최초 3억 누적 시청수를 돌파, '오징어게임'의 기록을 넘어서며 영화·시리즈 통틀어 역대 1위에 등극, 글로벌 신드롬을 일으켰다. 이날 시상식에서는 이변 없이 장편 애니메이션상도 수상했다. jyyang@newspim.com 2026-03-16 11:48

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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