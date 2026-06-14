동원F&B, 진천 제2사업장 가동…단백질 시장 공략 본격화

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어묵·맛살·HMR 생산 '프로틴 넥서스' 구축

2030년 매출 3000억원·수출 비중 30% 목표

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 동원F&B가 단백질 식품을 미래 성장동력으로 삼고 글로벌 시장 공략에 나선다.

동원F&B는 충북 진천군 광혜원면에 진천 제2사업장을 준공하고 본격 가동에 돌입했다고 14일 밝혔다. 진천 제2사업장은 총 1400억원이 투입된 첨단 생산시설로, 연면적 약 8000평(건축면적 4400평), 지상 2층 규모로 조성됐다.

동원F&B 진천사업장 '프로틴 넥서스(Protein Nexus)' 전경 [사진=동원F&B]

동원F&B는 이번 준공을 통해 기존 진천 제1사업장의 리챔, 그릴리 등 육가공 제품 생산 역량에 더해 어묵, 맛살 등 냉장식품과 볶음밥, 치킨 등 가정간편식(HMR)을 생산하는 단백질 식품 생산 플랫폼 '프로틴 넥서스(Protein Nexus)'를 구축했다. 프로틴 넥서스는 육류 단백질뿐 아니라 수산 단백질까지 유기적으로 연결해 글로벌 생산 거점으로 육성하겠다는 의미를 담고 있다.

동원F&B가 단백질 식품 사업 확대에 나선 배경에는 글로벌 단백질 시장의 성장 가능성이 존재한다. 유엔 식량농업기구(FAO) 등에 따르면 2050년 세계 인구는 100억 명에 이를 것으로 예상되며, 전 세계 단백질 수요는 2010년 대비 70% 이상 증가할 전망이다. 이에 지속 가능한 단백질 공급원으로 수산 단백질에 대한 관심도 커지고 있다.

진천 제2사업장은 어묵과 맛살 등 어육 함량을 80% 이상으로 높인 프리미엄 연제품 생산에 주력한다. 하루 40톤, 약 13만 개 규모의 생산 능력을 갖췄으며 첨단 설비를 통해 식감과 수율 등 품질 경쟁력을 강화했다.

동원F&B는 앞서 출시한 '리얼 관자 크랩스'의 판매량이 꾸준히 증가하며 프리미엄 수산 가공식품 시장의 성장 가능성을 확인했다. 회사는 진천 제2사업장을 글로벌 수출 전진기지로 활용할 계획이다. 꼬치 어묵 등 해외 선호도가 높은 제품을 일본과 중국 등에 수출하고, 냉동볶음밥과 냉동치킨 등 HMR 제품군은 미국과 유럽 시장을 겨냥해 선보일 예정이다.

특히 냉동볶음밥은 고온 증기를 활용해 식감을 구현했으며, 국내 최초로 도입한 직화 설비를 적용해 불맛을 강화했다. 하반기에는 주먹밥과 솥밥류, K-치킨 등으로 제품군을 확대해 수출 경쟁력을 높일 방침이다.

동원F&B는 이를 바탕으로 2030년까지 진천 제2사업장에서 매출 3000억원을 달성하고 수출 비중을 30% 이상으로 확대한다는 목표를 세웠다.

진천 제2사업장은 스마트 공장으로 설계돼 생산 효율성과 친환경성을 높였다. 어묵과 냉동밥 생산라인에 전기 기반 인덕션 설비를 적용해 온실가스 배출을 줄였으며, AI 기반 자동화 설비와 최신 성형 설비를 도입해 생산성을 향상시켰다. 또한 1·2사업장 통합 물류 시스템을 구축해 물류 운영 효율도 높였다.

동원F&B 관계자는 "신규 사업장은 급성장하는 글로벌 단백질 식품 수요에 대응하기 위한 핵심 생산 거점"이라며 "프리미엄 어묵과 맛살, 솥밥, 치킨 등 차별화된 K-푸드를 앞세워 글로벌 시장에서 입지를 확대해 나가겠다"고 말했다.

sykim@newspim.com