동원F&B, '블루 프로틴' 기술력 인정…푸드테크 최고상 수상

월드푸드테크 컨펙스서 Grand Prize…수산 단백질 혁신성 평가

참치 부원료 활용 고도화…펩타이드·칼슘·콜라겐 소재 개발 추진

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 동원F&B가 수산 단백질 분야의 기술 혁신성과 글로벌 확장 가능성을 인정받아 글로벌 푸드테크 행사에서 최고상을 수상했다. 기존 참치캔 사업을 넘어 지속가능한 미래 단백질 자원으로 수산 식품의 가치를 확장하고 있다는 점이 주목받았다.

동원F&B는 고양시 킨텍스에서 열린 '월드푸드테크 컨펙스 2026' 시상식에서 Grand Prize를 수상했다고 9일 밝혔다. 월드푸드테크 컨펙스는 월드푸드테크협의회가 주최하는 행사로, 전 세계 푸드테크 분야 석학과 정부 관계자, 기업 리더들이 미래 식품 산업의 방향과 첨단 기술 융합 비전을 논의하는 글로벌 콘퍼런스다.

[이미지= 동원F&B]

이번 수상은 '블루 프로틴' 분야에서 동원F&B가 보유한 기술력과 사업 확장성이 높은 평가를 받은 결과다. 블루 프로틴은 수산 단백질을 의미하며, 탄소 배출이 적고 사료 효율성이 높아 글로벌 단백질 수요 증가에 대응할 미래 식량 자원으로 주목받고 있다. 대표 수산 단백질인 참치는 100g당 단백질 함량이 평균 22g으로 소고기와 닭고기보다 높다.

동원F&B는 1982년 국내 최초 참치캔 '동원참치'를 출시하며 국내 수산 단백질 시장을 개척했다. 40여 년간 누적 80억 캔 이상을 판매했으며, 현재도 연간 2억 캔 이상이 국내외 소비자 식탁에 오르고 있다.

최근에는 참치캔 등 기존 제품군을 넘어 참치 부원료 고도화에도 속도를 내고 있다. 자숙액과 적육을 활용한 참치액, 펫푸드뿐 아니라 머리, 뼈, 심장 등을 활용한 기능성 펩타이드, 어골칼슘, 콜라겐 등 고부가가치 소재 개발도 추진 중이다.

동원F&B 관계자는 "수산 단백질 기술력이 글로벌 시장에서도 통한다는 것을 입증한 성과"라며 "지속가능한 식품 과학 기술 고도화와 R&D 투자를 이어가겠다"고 말했다.

mkyo@newspim.com