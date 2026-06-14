전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.06.14 (일)
KYD 디데이
산업 생활경제

속보

더보기

카스, 월드컵 '하이드레이션 브레이크' 활용 광고 선보여

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 카스가 14일 월드컵 하이드레이션 브레이크에 맞춘 참여형 광고 이벤트 '카스 제로 리필 타임'을 선보였다고 밝혔다.
  • 시청자는 광고 속 QR코드로 접속해 브레이크 약 3분 동안 카스 제로 체험 제품 증정 이벤트에 참여할 수 있다.
  • 첫 체코전 진행 결과 약 7000명이 참여했으며 카스는 월드컵 기간 다양한 온·오프라인 프로그램과 팝업스토어, 뷰잉펍 등을 운영하고 있다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

대한민국-체코전서 약 7000명 참여

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = FIFA 월드컵 2026 공식 스폰서인 카스가 이번 대회에서 새롭게 도입된 '하이드레이션 브레이크(Hydration Break)'를 활용한 참여형 광고 이벤트 '카스 제로 리필 타임'을 선보였다고 14일 밝혔다.

하이드레이션 브레이크는 선수들의 건강과 경기력 유지를 위해 FIFA가 이번 월드컵부터 도입한 제도로, 전반 22분과 후반 22분에 각각 약 3분간 운영된다. 선수들이 수분을 보충하며 경기를 재정비하는 시간으로, 중계 화면에는 공식 스폰서 광고가 함께 송출된다.

지난 12일 대한민국 축구국가대표팀의 체코전 경기 중 '하이드레이션 브레이크'에 노출된 '카스 제로' 광고 [사진=오비맥주]

카스는 FIFA 월드컵 공식 스폰서에게만 제공되는 해당 광고 구간을 활용해 경기 시청 흐름과 연계한 소비자 참여 이벤트를 기획했다.

광고에는 논알코올 음료 '카스 제로' 모델인 배우 백현진이 출연한다. 백현진은 경기장을 배경으로 등장해 "맛있죠? 왜 맛있는지 궁금해요? 확인해 보세요"라는 메시지와 함께 시청자들의 참여를 유도한다. 광고 화면에는 이벤트 페이지로 연결되는 QR코드도 함께 노출된다.

시청자가 QR코드를 통해 이벤트 페이지에 접속하면 '카스 제로 리필 타임' 화면이 나타나며, 하이드레이션 브레이크가 진행되는 약 3분 동안 카스 제로 체험 제품을 받을 수 있는 이벤트에 참여할 수 있다.

대한민국과 체코의 조별리그 경기 중 진행된 첫 '카스 제로 리필 타임'에는 약 7000명이 참여한 것으로 집계됐다.

서혜연 오비맥주 마케팅 부사장은 "하이드레이션 브레이크가 선수들이 경기를 재정비하는 시간인 만큼 소비자들도 월드컵의 즐거움을 이어갈 수 있는 순간으로 만들고자 했다"며 "FIFA 월드컵 2026™ 공식 스폰서로서 남은 경기 기간에도 다양한 온·오프라인 프로그램을 통해 소비자들과 월드컵의 열기를 함께 나눌 계획"이라고 말했다.

한편 카스는 국내 주류 브랜드 가운데 유일한 FIFA 월드컵 2026 공식 스폰서이자 대한민국 축구 국가대표팀 공식 파트너다.

카스는 월드컵 시즌을 맞아 '오천만의 진짜가 되는 시간' 캠페인을 진행하고 있으며, 오는 25일까지 강남역 인근에서 체험형 팝업스토어 '카스 FIFA 월드컵 팬 베이스캠프'를 운영한다. 대한민국 경기일에는 서울 및 수도권 주요 스포츠펍과 외식업장을 '카스 뷰잉펍'으로 꾸미고 단체 관람 이벤트를 진행하고 있다.

sykim@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
스페이스X, 데뷔 첫날 19% 급등 [뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 일론 머스크의 스페이스X가 12일(현지시간) 나스닥 데뷔에서 급등하며 기업가치 2조 달러를 돌파했다. 사상 최대 기업공개(IPO) 후 로켓과 인터넷 서비스, 인공지능(AI)을 아우르는 머스크의 거대 제국에 올라타려는 투자자들이 몰려든 결과다. 스페이스X 주가는 이날 공모가 135달러 대비 19.34% 급등한 161.11달러에 거래를 마쳤다. 이로써 스페이스X는 미국 시가총액 6위 기업에 올랐다. 거래 개시는 많은 시장 참가자들의 예상보다 순조로웠다. 이날 오전 늦게 거래가 시작된 주가는 세션 대부분 동안 전날 공모가 대비 15~30% 상승 범위에서 움직였으며 변동성은 크지 않았다. 거래량은 5억 주, 금액 기준으로는 약 800억 달러를 넘어섰다. 최근 기술주 급락으로 AI 관련주의 천문학적 상승에 대한 우려가 커진 가운데 거래소가 이번 상장을 감당할 수 있을지에 대한 불안 속에 치러진 데뷔였다. AJ벨의 댄 코츠워스 마켓 책임자는 "스페이스X는 증시 데뷔 조달액 기록을 깬 것뿐 아니라 다른 거물들을 한참 따돌렸다"며 "시작 밸류에이션이 이미 2조 달러에 육박하는 상황에서 손가락 클릭 한 번에 그만큼의 가치를 더한 것은 인상적"이라고 평가했다. 개인 투자자들은 전체 물량의 약 20%를 배정받았다. 로이터통신에 따르면 통상적인 IPO보다 훨씬 큰 비중으로 단 1주를 배정받고 축하하는 이들도 있었다. 그윈 숏웰 사장과 브렛 존슨 최고재무책임자(CFO) 등 스페이스X 경영진은 이날 개장벨을 울린 후 뉴욕 타임스스퀘어의 나스닥 마켓사이트에서 자축했다. 머스크는 텍사스에서 직원들을 위한 별도 행사를 열었다. 이날 상장은 머스크를 사상 첫 조만장자(트릴리어네어)로 만들었다. 2025년 매출 187억 달러 기준으로 스페이스X의 시가총액은 매출 대비 약 110배로 다른 초대형주들을 한참 웃돈다. 일부 애널리스트들은 이미 긍정적 투자의견을 냈지만 모닝스타 애널리스트들은 이달 적정 가치를 약 7800억 달러로 평가했고 CFRA는 이날 매도 의견으로 커버리지를 개시했다. 12일(현지시간) 나스닥에 상장한 스페이스X 이미지가 미국 뉴욕 타임스스퀘어에 나오고 있다.[사진=로이터 뉴스핌] 2026.06.13 mj72284@newspim.com   mj72284@newspim.com 2026-06-13 05:37
사진
"한국 32강 진출 확률은 93%" [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 경쟁국을 꺾은 값진 결실은 예상보다 달콤했다. 홍명보호가 12일(한국시간) 조별리그 A조 1차전에서 체코를 2-1로 역전승을 거둬 32강 토너먼트 진출의 9부 능선을 넘었다. 체코전 승리는 단순한 승점 3점 이상의 가치를 지닌다. 유력 외신들은 한국의 조별리그 통과 가능성을 매우 높게 점쳤다. 미국 매체 디애슬레틱은 경기 직후 자체 시뮬레이션 결과를 공개하며 "1승을 거둔 한국의 32강 진출 확률은 93%에 달한다"고 분석했다. 대회 전 매체가 예측했던 진출 확률 70.35%에서 무려 20%포인트 이상 급상승했다. [과달라하라 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=손흥민(가운데) 등 한국 대표팀 선수들이 북중미 월드컵 A조 조별리그 체코와의 경기에서 2-1로 승리한 후 기쁨을 나누고 있다. 2026.6.13 psoq1337@newspim.com 이번 대회부터 참가국이 48개국으로 늘어나면서 각 조 1, 2위는 물론, 조 3위 중 성적이 좋은 8개 팀까지 32강에 합류한다. 영국 'BBC'는 "통계상 승점 3점에 골득실이 0 이상이면 32강 진출이 가능하다"고 설명했다. 특히 이번 대회는 승점이 같을 때 상대 전적을 가장 먼저 따진다. 한국은 가장 까다로운 조 2위 경쟁자인 체코를 직접 무너뜨리면서 향후 순위 싸움에서 절대적인 우위를 선점했다. 남은 조별리그 일정도 한결 여유로워졌다. 디 애슬레틱은 한국이 오는 19일 멕시코와의 2차전에서 패하더라도 32강 진출 확률은 86%를 유지할 것으로 내다봤다. 마지막 상대인 남아공전이 남아있기 때문이다. 심지어 최악의 시나리오인 '남은 2경기 전패'를 당하더라도 한국이 토너먼트에 오를 확률은 55%로 예상했다. psoq1337@newspim.com 2026-06-13 08:27

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동