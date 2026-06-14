카스, 월드컵 '하이드레이션 브레이크' 활용 광고 선보여

대한민국-체코전서 약 7000명 참여

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = FIFA 월드컵 2026 공식 스폰서인 카스가 이번 대회에서 새롭게 도입된 '하이드레이션 브레이크(Hydration Break)'를 활용한 참여형 광고 이벤트 '카스 제로 리필 타임'을 선보였다고 14일 밝혔다.

하이드레이션 브레이크는 선수들의 건강과 경기력 유지를 위해 FIFA가 이번 월드컵부터 도입한 제도로, 전반 22분과 후반 22분에 각각 약 3분간 운영된다. 선수들이 수분을 보충하며 경기를 재정비하는 시간으로, 중계 화면에는 공식 스폰서 광고가 함께 송출된다.

지난 12일 대한민국 축구국가대표팀의 체코전 경기 중 '하이드레이션 브레이크'에 노출된 '카스 제로' 광고 [사진=오비맥주]

카스는 FIFA 월드컵 공식 스폰서에게만 제공되는 해당 광고 구간을 활용해 경기 시청 흐름과 연계한 소비자 참여 이벤트를 기획했다.

광고에는 논알코올 음료 '카스 제로' 모델인 배우 백현진이 출연한다. 백현진은 경기장을 배경으로 등장해 "맛있죠? 왜 맛있는지 궁금해요? 확인해 보세요"라는 메시지와 함께 시청자들의 참여를 유도한다. 광고 화면에는 이벤트 페이지로 연결되는 QR코드도 함께 노출된다.

시청자가 QR코드를 통해 이벤트 페이지에 접속하면 '카스 제로 리필 타임' 화면이 나타나며, 하이드레이션 브레이크가 진행되는 약 3분 동안 카스 제로 체험 제품을 받을 수 있는 이벤트에 참여할 수 있다.

대한민국과 체코의 조별리그 경기 중 진행된 첫 '카스 제로 리필 타임'에는 약 7000명이 참여한 것으로 집계됐다.

서혜연 오비맥주 마케팅 부사장은 "하이드레이션 브레이크가 선수들이 경기를 재정비하는 시간인 만큼 소비자들도 월드컵의 즐거움을 이어갈 수 있는 순간으로 만들고자 했다"며 "FIFA 월드컵 2026™ 공식 스폰서로서 남은 경기 기간에도 다양한 온·오프라인 프로그램을 통해 소비자들과 월드컵의 열기를 함께 나눌 계획"이라고 말했다.

한편 카스는 국내 주류 브랜드 가운데 유일한 FIFA 월드컵 2026 공식 스폰서이자 대한민국 축구 국가대표팀 공식 파트너다.

카스는 월드컵 시즌을 맞아 '오천만의 진짜가 되는 시간' 캠페인을 진행하고 있으며, 오는 25일까지 강남역 인근에서 체험형 팝업스토어 '카스 FIFA 월드컵 팬 베이스캠프'를 운영한다. 대한민국 경기일에는 서울 및 수도권 주요 스포츠펍과 외식업장을 '카스 뷰잉펍'으로 꾸미고 단체 관람 이벤트를 진행하고 있다.

sykim@newspim.com