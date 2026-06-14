삼성전자, 뉴욕·런던서 '마이크로 RGB' 띄운다

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타임스스퀘어·피카딜리광장·명동 등 글로벌 랜드마크 광고

AI 엔진 기반 정밀 색 표현 강조…차세대 TV 기술력 부각

[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 삼성전자가 차세대 TV 제품인 '마이크로 RGB'의 기술력을 알리기 위해 글로벌 주요 랜드마크에서 옥외광고를 진행한다.

삼성전자는 국내 명동 신세계스퀘어를 비롯해 미국 뉴욕 타임스스퀘어, 영국 런던 피카딜리광장, 홍콩 센트럴 엔터테인먼트 빌딩 등에서 마이크로 RGB TV 광고 영상을 상영한다고 14일 밝혔다.

[사진=삼성전자]

광고는 지난 4월 출시한 마이크로 RGB TV의 핵심 기술인 '마이크로 RGB AI 엔진 프로'를 통해 구현되는 정밀한 색 표현과 화질을 강조했다.

특히 유명 안무가 세르지우 헤이스와 협업한 메가 크루 퍼포먼스를 통해 수많은 RGB 소자와 AI 엔진의 제어 기술을 시각적으로 표현했다.

삼성전자가 영국 런던 피카딜리 광장에서 진행중인 '마이크로 RGB' TV 옥외광고 [사진=삼성전자]

또 인공지능(AI) 축구 모드와 TV 통합 AI 플랫폼 '비전 AI 컴패니언' 등 다양한 AI 기반 시청 경험도 함께 소개했다.

이번 광고는 지역별로 올해 말까지 진행될 예정이다.

삼성전자가 미국 뉴욕 타임스 스퀘어에서 진행중인 '마이크로 RGB' TV 옥외광고 [사진=삼성전자]

syu@newspim.com