삼성전자, 호주서 2026년형 AI TV·디스플레이 선보여

AI 핵심 요약beta
- 삼성전자가 14~15일 호주 시드니에서 2026 호주 테크 세미나를 열고 AI 기반 TV·디스플레이 신제품을 공개했다
- 2026년형 TV에 비전 AI 컴패니언·AI 축구 모드, HDR10+ 어드밴스드와 마이크로 RGB AI 엔진 등 차세대 화질 기술을 적용했다
- 신형 OLED TV는 번인 방지·글레어 프리와 디자인을 강화했고, 오디세이 3D·G8 등 초고해상도·3D 게이밍 모니터를 함께 선보였다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 삼성전자가 14~15일(현지시간) 호주 시드니에서 '2026 호주 테크 세미나'를 열고 2026년형 인공지능(AI) 기반 TV와 디스플레이 신제품을 공개했다고 15일 밝혔다.
이번 행사에는 현지 주요 테크 미디어와 업계 관계자들이 참석해 마이크로 적녹청(RGB)·유기발광다이오드(OLED) TV, 게이밍 모니터 등 신제품과 핵심 기술을 살펴봤다.
2026년형 TV에는 사용자의 시청 환경과 콘텐츠를 분석해 최적화된 경험을 제공하는 '비전 AI 컴패니언'이 탑재됐다. 스포츠 콘텐츠 시청을 강화하는 'AI 축구 모드'도 시연했다. 이 기능은 AI가 실시간으로 축구 경기 장면을 분석해 선명한 색감과 부드러운 움직임을 구현하고 관중 함성과 해설을 생생하게 전달한다.
2026년형 삼성 OLED TV는 업계 최초로 차세대 HDR 표준인 'HDR10+ 어드밴스드'를 적용했다. AI를 기반으로 화면의 밝기, 색상, 명암비, 모션 처리 등 화질 요소를 실시간으로 최적화한다. 마이크로 RGB TV는 '마이크로 RGB AI 엔진'을 통해 색상과 명암을 정교하게 조정해 향상된 색 표현과 정밀한 광학 제어 성능을 구현한다. 밝기 조건에 관계없이 선명한 색감을 구현하는 '마이크로 RGB 컬러 부스터 프로'와 '마이크로 RGB HDR 프로' 기능도 갖췄다.
2026년형 삼성 OLED(S95H)는 밝기와 HDR 톤 매핑, 프로세싱 성능 등 주요 화질 요소가 개선됐다. 삼성 OLED 최초로 번인 방지 기술이 적용돼 장시간 시청 시에도 잔상이 최소화된다. 벽에 걸린 액자를 연상케 하는 '플로트 레이어' 디자인이 적용됐으며, 자연광이 풍부한 호주 주거 환경에서 낮 시간대에도 편안한 시청 경험을 제공하는 '글레어 프리' 기술이 탑재됐다.
게이밍 모니터 신제품으로는 아이 트래킹과 뷰 매핑 기술을 기반으로 사용자 시선을 실시간으로 분석해 안경 없이도 3D 효과를 제공하는 '오디세이 3D', 게이밍 모니터 최초로 6K 초고해상도와 165Hz 주사율을 제공하는 '오디세이 G8(G80HS)', 빠른 응답속도와 뛰어난 검은색 표현력을 지원하는 '오디세이 OLED G8(G80SH)' 등이 공개됐다.
kji01@newspim.com