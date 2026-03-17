농식품부, 학생승마 6만명 지원…체험비 70% 보조

전국 206개 승마시설 체험 프로그램 운영

[세종=뉴스핌] 이정아 기자 = 농림축산식품부가 초·중·고등학생을 대상으로 한 학생승마 체험 지원을 본격 추진한다.

학생들의 체육 활동 확대와 생활승마 저변 확대를 위해 전국 승마시설에서 승마 강습을 지원한다.

농림축산식품부와 한국마사회는 전국 206개 승마시설에서 초·중·고등학생과 학교 밖 청소년을 대상으로 학생승마 체험을 지원한다고 17일 밝혔다.

올해 학생승마 지원 규모는 약 6만명이다. 정부와 지방정부가 체험비용의 70%를 지원해 학부모 부담을 줄이고 학생들의 승마 강습 기회를 확대한다.

학생 승마체험 강의 모습. [사진=과천시]

사업 대상자로 선정된 학생은 1인당 연간 10회 승마 강습을 받을 수 있다.

취약계층 학생이나 재활승마가 필요한 학생의 경우 학교장 등이 추천하면 체험 비용을 100% 지원한다.

농식품부는 안전하고 건강한 승마 환경을 위해 제도 개선도 추진했다.

우선 승마시설의 보험 가입 기준을 강화해 안전사고에 대비한 보장성을 높였다.

기존에는 보험 가입 의무만 규정됐지만 앞으로는 ▲사망·장해 1억5000만원 이상 ▲부상 3000만원 이상을 보장하는 보험 가입을 의무화한다.

말 복지 관리 기준도 강화했다. 승마시설은 기존 말 복지 교육 이수에 더해 '동물보호법' 등 관련 법령을 위반한 경우 학생승마 보조사업 대상에서 제외될 수 있도록 했다.

학생승마 사업은 지역별로 추진된다. 참여를 원하는 학생은 거주 지역 지방정부나 학교를 통해 접수 일정 안내를 받은 뒤 한국마사회 말산업정보 누리집을 통해 신청할 수 있다.

이재식 농식품부 축산정책관은 "붉은 말의 해를 맞아 말 산업에 대한 국민 관심이 높아지고 있다"며 "학생과 말이 교감하는 건강한 체육 활동이 될 수 있도록 제도 개선과 지원을 확대해 나가겠다"고 말했다.

plum@newspim.com