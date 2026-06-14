HMM, 저소득층 아동 위한 '벽화 그리기' 봉사활동

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[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = HMM(대표이사 사장 최원혁)은 어린이들이 건강하게 성장할 수 있도록 임직원이 직접 참여하는 사회공헌 활동을 적극적으로 실천하고 있다고 14일 밝혔다.

이와 관련 HMM은 지난 11일 서울 은평구의 아동복지시설을 방문해 '벽화 그리기 봉사활동'을 진행했다. 이번 활동에는 임직원 40여 명이 참여해 시설 아동들에게 밝고 쾌적한 교육 환경을 선물했다.

벽화 그리기 봉사와 더불어 HMM은 시설 환경 개선을 위한 물품 지원 등 총 1000만 원의 후원금을 함께 전달했다.

이와 함께 만성 질병 등으로 장기 치료 중인 소아 환아들을 위한 의료 지원도 아끼지 않고 있다. HMM은 상대적으로 지원이 취약한 소아질환 환아들을 위해 부산대어린이병원에 4년 전부터 후원을 지속하고 있다.

서울 은평구 아동복지시설에서 진행된 '아동복지시설 벽화 그리기 봉사활동'에 참여한 HMM 임직원들. [사진=HMM]

아울러 임직원 기부 프로그램을 통해 결식 위기 아동들을 위한 따뜻한 나눔도 이어가고 있다. 작년에 이어 올해로 2회째를 맞이한 '저소득가정 아동 식사지원사업'은 결식 위기에 처한 아동들에게 균형 잡힌 식사를 제공해 건강한 성장을 돕는 사업이다.

HMM 임직원들은 매일 아침 회사에서 제공하는 조식 서비스 '흠모닝(HMM-Morning)'을 이용할 때마다 자발적으로 소정의 금액을 기부해 왔다. 이렇게 모은 약 2000만 원의 후원금은 전국의 저소득가정 아동들을 위한 식사 지원에 사용된다.

HMM 관계자는 "우리 사회의 소외된 이웃을 돌아보고, 어린이들이 밝고 건강하게 성장할 수 있도록 진정성 있는 사회공헌 활동을 꾸준히 펼쳐 나갈 것"이라고 말했다.

tack@newspim.com