신동아건설, 9월까지 폭염 대비 현장 커피차 지원

AI 핵심 요약beta
- 신동아건설은 4일 전국 현장에 커피차를 운영했다
- 혹서기 온열질환 예방 캠페인과 안전관리 점검을 강화했다
- 9일까지 안전보건직 등 경력사원 공개채용을 진행했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
9일까지 안전보건직 등 경력사원 공개채용
[서울=뉴스핌] 박우진 기자 = 신동아건설은 폭염에 대비하고 현장 근로자 건강 보호와 안전사고 예방을 위해 전국 현장에 커피차를 지원·운영한다고 4일 밝혔다.
이번 커피차 운영은 체감온도가 35도를 넘나드는 혹서기에 작업을 일시 중단하고 근로자들이 쾌적한 휴식 공간에서 음료를 마시면서 휴식을 취할 수 있도록 하기 위해 마련됐다. 커피차는 오는 9월까지 운영된다.
신동아건설은 회사 차원에서 혹서기 온열질환 예방 캠페인도 갖는다. 아울러 폭염 속 작업환경 점검과 온열질환 예방 대책 수립, 현장 휴게시설 운영 상태 점검 등 안전관리를 강화한다.
윤태경 신동아건설 안전보건 책임 실장은 "매년 반복되는 폭염으로 건설 현장 근로자들의 안전과 건강이 크게 위협받고 있다"며 "커피차 지원에 그치지 않고, 현장의 목소리를 적극 수렴해 혹서기 안전사고 예방과 쾌적한 작업 환경 조성에 최선을 다하겠다"고 말했다.
한편 신동아건설은 현장 안전경영을 뒷받침하기 위해 오는 9일까지 안전보건직을 포함한 경력사원 공개채용을 진행하고 있다.
krawjp@newspim.com