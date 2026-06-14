"월드컵 효과 톡톡"…배민 주문량 급증, 치킨은 10배 늘어

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경기 당일 오전 주문수 전년 대비 65.4% 증가

치킨 주문 875.8% 급증…피자·족발도 ↑

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 한국 축구 국가대표팀이 체코와의 국제대회에서 승리를 거둔 지난 12일 배달의민족 주문량이 크게 증가한 것으로 나타났다.

배달의민족 운영사 우아한형제들은 경기 당일 오전 9시부터 낮 12시까지의 주문 데이터를 분석한 결과, 해당 시간대 주문 수가 전년 동요일(2025년 6월 13일) 대비 65.4%, 전월 동요일(5월 8일) 대비 36.6%, 전주 동요일(6월 5일) 대비 51.5% 증가했다고 14일 밝혔다.

배민 앱 아이콘 [사진=우아한형제들]

특히 킥오프가 시작된 오전 11시를 앞둔 오전 10시부터 11시까지 주문 수는 전주 같은 시간대보다 90.6% 증가하며 경기 시작 직전 주문이 집중된 것으로 집계됐다.

음식 카테고리별로는 치킨 주문 증가세가 가장 두드러졌다. 치킨 주문 수는 전주 같은 시간대 대비 875.8% 증가해 약 10배 수준으로 늘었으며, 전체 음식 카테고리 가운데 가장 높은 증가율을 기록했다.

평소 오전 시간대에는 치킨 주문 비중이 높지 않지만 이날은 카페·디저트, 패스트푸드에 이어 세 번째로 많이 주문된 메뉴로 집계됐다. 피자는 220.8%, 족발·보쌈은 97.9% 증가해 뒤를 이었다. 치킨과 피자, 족발 등 스포츠 경기 관람 시 선호되는 메뉴들이 배달 수요 증가를 견인한 것으로 분석된다.

이 밖에도 패스트푸드(54.2%), 중식(53.2%), 분식(38.1%), 도시락(26.6%), 카페·디저트(25.6%) 등 주요 카테고리 전반에서 주문 수가 증가하며 배달 수요가 확대됐다.

주문 증가세는 특정 지역에 국한되지 않고 전국 주요 상권에서 고르게 나타났다. 직장인들이 사무실에서 단체로 경기를 관람한 영향으로 서울 주요 오피스 상권 주문 수는 전주 대비 46.4% 증가했다. 상권별로는 광화문 일대 주문 수가 115% 늘어 가장 높은 증가율을 기록했다. 이어 여의도 71.3%, 을지로 58.5%, 강남구 역삼동 34.7% 등 주요 업무지구 전반에서 주문이 늘었다.

대학가 상권도 활기를 띠었다. 고려대 인근 주문 수는 전주 대비 59.6% 증가했으며, 경희대·한국외대 인근 56.6%, 서울대 인근 56.1%, 한양대 인근 50.3%, 연세대·이화여대 인근 49.4%, 홍익대 인근 33.2%, 성균관대 인근 30.9% 증가하는 등 주요 대학가 전반에서 배달 수요가 늘어난 것으로 나타났다.

우아한형제들 관계자는 "오전 시간대에 이 정도 규모의 주문 증가가 나타난 것은 이례적"이라며 "국가대표 경기를 배달 음식과 함께 즐기는 소비 문화가 확산하고 있음을 데이터로 확인할 수 있었다"고 말했다.

sykim@newspim.com