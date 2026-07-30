美, 이란에 새로운 공습 개시…트럼프 "이제 우리 차례"

AI 핵심 요약beta
- 미국이 29일 이란을 공습 재개해 중동 긴장 고조됐다
- 트럼프는 이란 미사일 공격 보복이라며 강력 타격 예고했다
- 13일간 공습 후 중단했지만 닷새 만에 군사행동 재개됐다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
트럼프 "이란, 미사일 발사 실수 인정하고 보복 자제 요청"
[시드니=뉴스핌] 권지언 특파원 = 미국이 이란에 대한 공습을 재개한 것으로 알려지면서 중동 긴장이 다시 고조되고 있다.
미국 당국자는 29일(현지시간) 악시오스에 미군이 이날 이란 내 목표물을 대상으로 공습을 시작했다고 밝혔다.
이번 공격은 트럼프 대통령이 지난 금요일 이란에 대한 폭격 작전을 일시 중단한 이후 처음으로 이란 본토를 겨냥한 미군 타격이다.
미군은 이번 공습이 전날 이란의 미사일 공격에 대한 보복 조치라고 설명했다.
이란은 전날 요르단 내 미군 기지를 겨냥해 미사일을 발사했으며, 미군은 발사된 미사일을 모두 요격했다고 밝혔다.
트럼프 대통령은 이날 기자들과 만나 "오늘 늦게 이란을 매우 강하게 타격할 것"이라며 보복 방침을 예고했다. 그러면서 "이제 우리 차례"라고 강조했다.
트럼프 대통령은 또한 이란이 미사일 공격이 실수였음을 인정했고, 미국 측에 보복 공격을 하지 말 것을 요청했다고 주장했다.
앞서 트럼프 행정부는 이란 군사 시설을 대상으로 13일간 연속 공습을 진행한 뒤, 외교적 협상 가능성을 열어두기 위해 작전을 일시 중단했다.
그러나 이란의 미사일 공격으로 휴전 분위기가 깨지면서 미국은 닷새 만에 군사 행동을 재개하게 됐다.
kwonjiun@newspim.com