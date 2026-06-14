[종합] 트럼프 "이란과 합의 14일 서명 예정"…이란은 "며칠 내로"

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美매체 "화상회의서 전자서명 진행"…이란 외무부 "당장은 아냐"

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 도널드 트럼프 미국 대통령이 이란과의 종전 합의안에 14일(현지시간) 서명한 뒤 호르무즈 해협을 즉각 개방할 것이라고 밝혔다.

트럼프 대통령은 13일 자신의 소셜미디어 트루스소셜을 통해 "합의는 내일 서명될 예정이며, 서명 이후 즉시 호르무즈 해협은 모두에게 개방될 것"이라며 이같이 말했다.

도널드 트럼프 미국 대통령 [사진=로이터 뉴스핌]

그는 2015년 버락 오바마 행정부가 체결한 이란핵합의(JCPOA)에 대해 "핵무기로 가는 쉽고도 순탄한 길을 열어준 합의"라고 비판했다.

이어 "내가 이란과 체결할 합의는 정반대"라며 이번 합의가 이란의 핵무기 보유를 원천적으로 차단하는 장벽이 될 것이라고 강조했다.

또한 "이란은 더는 핵무기를 원하지 않으며 구매·개발·조달 등 어떤 방식으로도 핵무기를 보유하지 않을 것"이라며 "미국과 이란의 관계는 이전 행정부 시절보다 훨씬 다르고 더 나아질 것"이라고 말했다.

트럼프 대통령은 "적절한 때 모든 것이 진정되면, 우리의 아름다운 B-2 폭격기와 그 뛰어난 조종사들 덕분에 내려앉은 거대한 화강암 산맥 아래 깊이 묻힌 핵먼지(고농축 우라늄)를 우리가 가서 확보할 것"이라며 "이란에서든 미국에서든 그것을 희석 하고 파괴할 것"이라고 설명했다.

현재 양국이 잠정 합의한 양해각서(MOU)는 이란의 비핵화 이행을 전제로 동결 자산 해제와 제재 완화를 포함하는 것으로 알려져 있다. 트럼프 대통령의 발언은 서명과 동시에 직접적인 경제적 대가를 지급하지 않는다는 의미로 해석된다.

2026년 6월 11일, 이란 반다르아바스 해변 인근 호르무즈 해협에 정박 중인 선박들. [사진=로이터 뉴스핌]

당초 스위스 제네바에서 열릴 것으로 예상됐던 종전 MOU 서명식은 원격에서 이뤄지는 전자 서명 방식으로 대체될 것으로 보인다.

미국 온라인 매체 악시오스는 이날 미국과 이란을 비롯해 중재국인 파키스탄·카타르가 14일 화상회의를 열어 MOU에 전자 서명할 것으로 예상된다고 보도했다.

중재국 파키스탄의 셰바즈 샤리프 총리도 이날 소셜미디어 엑스(X)를 통해 "향후 24시간 이내에 최종 타결이 예상됨에 따라 파키스탄은 그 직후 평화 합의의 전자 서명을 준비하고 있다"라며 "뒤이어 다음 주에는 실무 수준의 회담이 열릴 예정"이라고 설명했다.

미국과 파키스탄의 공개 언급에도 이란 측에서는 전자 서명과 관련된 발표는 나오고 있지 않다.

이란 국영 통신 IRNA 등에 따르면 에스마일 바가이 이란 외무부 대변인은 이날 기자회견에서 "양해각서 서명의 정확한 시기에 대해서는 지켜봐야 한다"며 "내일 당장은 아니겠지만 앞으로 며칠 안에 이 일이 일어날 가능성을 배제할 수 없다"고 밝혔다.

alice09@newspim.com