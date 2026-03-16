하나카드, 체크카드 3종 '트래블로그 스위치' 확대

해외 결제 수수료 면제…VISA와 동남아 Grab 프로모션

[서울=뉴스핌] 박가연 인턴기자 = 하나카드는 16일 해외 체크카드 점유율 1위의 노하우를 담은 '트래블로그'에 맞춰 비자(VISA)와 '2026 그랩(Grab)' 동남아 여행 프로모션을 실시한다고 밝혔다.

하나카드는 '원더카드 2.0'과 '나라사랑카드'에 이어 자사 대표 체크카드 3종으로 '트래블로그 스위치' 서비스를 확대한다. 해당 서비스는 별도의 트래블로그 카드 발급 없이도 해외 이용 수수료 없이 외화 결제가 가능한 것이 특징이다.

서비스는 하나카드의 대표 체크카드인 ▲하나멤버스 1Q 체크카드 ▲달달 하나 체크카드 ▲MULTI Any 체크카드의 VISA 브랜드 카드에 적용되며, 이들 체크카드를 이용 중인 약 260만 기존 고객에도 동일한 혜택이 제공될 예정이다.

[사진=하나카드]

이번 서비스 확대로 고객들은 하나페이 앱에서 '트래블로그 스위치' 서비스에 가입한 뒤 터치 한 번으로 외화 결제 방식을 변경할 수 있다. 이를 통해 ▲모든 통화 무료 환전 ▲해외이용수수료 면제 ▲해외 ATM 인출 수수료 면제 혜택을 이용할 수 있다.

서비스 확대에 따른 프로모션도 진행된다. 오는 4월부터 12월까지 트래블로그 스위치가 탑재된 체크카드 3종과 '나라사랑카드' 이용자는 ▲베트남 ▲태국 ▲인도네시아 ▲말레이시아 ▲필리핀 ▲싱가포르에서 사용할 수 있는 그랩 택시 할인 쿠폰을 받을 수 있다. 이는 국가별로 2달러씩 5장, 최대 10달러까지 제공된다.

성영수 하나카드 대표는 "트래블로그 스위치 서비스가 적용되어 큰 호응을 얻고 있는 하나 나라사랑카드에 이어, 자사를 대표하는 체크카드 3종까지 해외 결제 혜택 저변을 넓혔다"며 "하나카드의 모든 손님들이 해외이용수수료 없는 결제 혜택을 누릴 수 있도록 서비스를 지속적으로 확대해 나갈 계획"이라고 밝혔다.

eoyn2@newspim.com