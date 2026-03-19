(목요일·음력 2월1일, 오늘의 띠별운세/생년월일 운세)
[재미있는 오늘의 운세] 2026년 3월19일(목요일·음력 2월1일, 오늘의 띠별운세/생년월일 운세)
* 가산사주연구소의 재미있는 오늘의 운세는 SNS 문화에 밝은 세대를 중심으로 재편하여 그 나이에 궁금한 점을 해소해 주는 데 중점을 두었다. 음과 양, 오행의 발달에 중점을 두고 분석했다. 대운, 연운, 격국, 합과 충 등은 고려할 수 없어 분석 자료로 활용하지 않았다. 말 그대로 재미로 보는 오늘의 운세다.
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◆ 쥐띠(子)
60년생 : 전통을 고집하는 것도 좋을 수 있겠다.
72년생 : 다음 기회를 보는 것이 좋겠다.
84년생 : 매사를 신중하게 대처해야 하겠다.
96년생 : 생각한 대로 결과가 있겠다.
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◆ 소띠(丑)
61년생 : 큰돈이 나갈 수 있으니 조심해야 하겠다.
73년생 : 사건 사고에 휘둘릴 수 있겠다.
85년생 : 돌다리도 두드리고 건너야 하겠다.
97년생 : 몸과 마음을 조신하게 가꾸어야 하겠다.
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◆ 범띠(寅)
62년생 : 원하는 모든 것을 갖겠다.
74년생 : 결과가 좋은 방향으로 나타나겠다.
86년생 : 뜻이 이루어지겠다.
98년생 : 좋은 소식이 들려오겠다.
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◆ 토끼띠(卯)
63년생 : 생각했던 대로 결과가 나타나겠다.
75년생 : 무엇이든지 잘 풀려나가겠다.
87년생 : 주변으로부터 부러움을 사겠다.
99년생 : 신바람 나는 일만 생기겠다.
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◆ 용띠(辰)
64년생 : 사랑받을 일이 생기겠다.
76년생 : 절망적인 일이 생기겠다.
88년생 : 횡재 운이 들어오겠다.
00년생 : 운우지정의 사랑을 나누겠다.
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◆ 뱀띠(巳)
65년생 : 없었던 일로 결산하는 것이 좋겠다.
77년생 : 처음부터 다시 시작하는 마음을 가져야 하겠다.
89년생 : 생각대로 밀고 나가는 것이 좋겠다.
01년생 : 직접 해결하는 것이 좋다.
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◆ 말띠(午)
66년생 : 새로운 일을 시작할 수 있겠다.
78년생 : 어렵던 일이 술술 풀려나가겠다.
90년생 : 새로운 사랑을 시작하겠다.
02년생 : 남 따라가다가는 모두를 잃을 수 있겠다.
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◆ 양띠(未)
67년생 : 생각이 현실이 되겠다.
79년생 : 오는 사람 막지 않는 것이 좋겠다.
91년생 : 새로운 사랑을 하겠다.
03년생 : 남는 장사라고 생각하면 안 되겠다.
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◆ 원숭이띠(申)
68년생 : 재물이 마구 들어오겠다.
80년생 : 결판을 내는 것이 좋겠다.
92년생 : 사람을 잡는 것이 남는 것이다.
04년생 : 신의를 가장 중요하게 생각해야 하겠다.
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◆ 닭띠(酉)
69년생 : 멀리서 좋은 친구가 찾아오겠다.
81년생 : 눈물 흘릴 일이 생기겠다.
93년생 : 실망하면 더 꼬일 수 있겠다.
05년생 : 일단 시작하고 보면 좋을 일이 생길 수 있겠다.
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◆ 개띠(戌)
70년생 : 다시 시작하면 좋은 결과가 있겠다.
82년생 : 양보한 것이 다시 돌아오겠다.
94년생 : 노력한 만큼 성과가 있겠다.
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◆ 돼지띠(亥)
71년생 : 하던 일을 멈추면 화가 미치겠다.
83년생 : 새로운 일을 시작하겠다.
95년생 : 멋진 사람을 만나겠다.