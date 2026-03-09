[WBC] 한국 마운드, 피홈런 8개... 출전국 20팀 중 가장 많아

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 월드베이스볼클래식(WBC) 8강 경우의 수를 쥔 한국 대표팀 마운드가 숫자로는 '본선 최다 피홈런 팀'으로 드러났다. C조 3경기 동안 한국은 체코전 1개, 일본전 4개, 대만전 3개 등 총 8피홈런을 기록해 20개 본선 출전국 가운데 피홈런이 가장 많다.
도쿄돔 특성상 홈런이 많이 나온다고 해도 같은 조의 대만(피홈런 4개), 일본(3개), 호주(1개)와 비교하면 수치 차가 크다. 체코조차 7피홈런으로 한국 바로 뒤를 잇는다. 경기 내용을 보면 피홈런 패턴도 비교적 분명하다. 체코전에서는 6-0 리드 상황에서 정우주의 가운데 몰린 실투가 바브라의 스리런으로 직결됐고, 일본전에서는 카운트 싸움에서 밀린 뒤 승부구가 존 안쪽으로 몰리며 오타니·스즈키·요시다에게 연쇄 홈런을 허용했다. 대만전에서는 장위, 정쭝저, 스튜어트 페어차일드에게 홈런을 맞으며 뼈아픈 패배를 안았다.
9일 호주전 투구 전략 역시 재정비해야 한다. 한국은 호주를 상대로 9이닝 기준 2실점 이하, 5점 차 이상 승리가 아니면 8강이 불가능하다. 앞선 세 경기에서 경기당 평균 2.67개의 홈런을 맞은 팀이 2실점 이하 경기를 해야 하는 셈이다. 반대로 호주는 이번 대회 3경기에서 팀 홈런 6개, 11득점 중 9점을 홈런으로 해결할 만큼 득점 루트가 '한 방'에 집중돼 있다. 트래비스 바자나, 제리드 데일, 알렉스 홀 등 장타 가능성이 큰 타자들이 포진해 있는 것도 부담이다.
결국 호주전에서 한국이 취해야 할 방향은 홈런을 절대 맞지 않겠다는 추상적인 다짐이 아니라 카운트에서 밀리는 상황이나 장타 위험 구간에서는 과감히 볼넷을 감수해 멀티런 홈런을 막고, 솔로포조차 최대한 줄이도록 볼카운트 싸움을 세밀하게 해야 한다. 수비 시 외야 수비 위치·시프트 조정으로 장타를 단타로 줄이는 디테일도 필요하다. 투수 교체 역시 '이닝 기준'이 아니라 특정 타자·순번에서 장타 위험이 커지는 지점을 기준으로 선제 대응하는 운용이 요구된다.
국제 무대 강타자들을 상대로 한 구종 선택·로케이션·볼카운트 설계 전반의 허술함은 류지현호가 이번 대회에서 얻은 교훈이다. 한국이 극적으로 미국행 비행기에 오르든, 조별리그에서 멈춰 귀국행 비행기에 오르든 왜 이렇게 많은 홈런을 맞았는가, 그 패턴을 어떻게 끊을 것인가는 반드시 풀어야 할 과제로 남았다.
psoq1337@newspim.com