[WBC] 한국전 나설 호주 선발은 LG '아시아 쿼터 좌완' 웰스

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = WBC 8강 진출이 걸린 한국-호주전 선발 투수로 LG 트윈스 소속 좌완 손주영과 라클란 웰스이 격돌한다.
류지현 감독이 이끄는 한국 대표팀은 9일 오후 7시 일본 도쿄돔에서 호주와 2026 월드베이스볼클래식(WBC) 1라운드 C조 마지막 경기를 치른다. 현재 한국은 1승2패, 호주는 2승1패다. 한국이 8강에 오르려면 반드시 5점 차 이상 승리해야 한다. 실점은 최대 2점 이하로 묶어야 한다. 5-0, 6-1, 7-2 같은 점수가 돼야 한다. 3점 이상 실점하는 순간 탈락이 확정된다.
호주는 대표팀 사령탑 데이브 닐슨 감독은 8일 일본전능 마치고 "이번 대회 시작 전부터 한국전 선발은 웰스로 정해져 있었다"고 밝혔다. 웰스는 한국 야구에 익숙하다. 지난해 키움 히어로즈에 부상 대체 외국인으로 합류해 4경기, 평균자책점 3.15를 기록했다. 두 경기에서 퀄리티스타트를 만들며 가능성을 보였다. 키움의 재계약 제안을 거절한 그는 올해부터 KBO리그 아시아쿼터로 LG 유니폼을 입었다.
닐슨 감독은 '경우의 수'에 대해 "분명히 우리가 계산해야 할 숫자가 존재하지만, 무조건 승리하기 위해 경기할 것이다. 타자들 몸 상태는 좋고 투수들도 훌륭하다. 일본전과 다름없이 한국 타선의 득점을 막을 것"이라고 말했다.
