[WBC] 디테일에서 패한 한국...아쉬움 남긴 김주원 주루사+연장 위트컴 3루 송구

[서울=뉴스핌] 이웅희 기자·한지용 인턴기자 = 큰 경기는 결국 작은 차이에서 승패가 갈린다. 한국 야구 대표팀이 세밀한 플레이에서 아쉬운 모습을 보이며 대만에 발목을 잡혔다.
류지현 감독이 이끄는 한국은 8일 일본 도쿄돔에서 열린 2026 월드베이스볼클래식(WBC) 조별리그 C조 대만전에서 연장 승부 끝에 4-5로 패했다.
3회말 0-1로 뒤지고 있던 한국은 7번 타자 김주원이 좌전 안타를 치며 처음으로 1루 베이스를 밟았다. 하지만 박동원 타석 때 주루사를 당하고 말았다. 런다운에 걸려 횡사했다. 무사 1루에서 주자 없이 1사가 됐다. 한국에 흐름이 넘어오는 듯 했지만, 김주원의 주루사가 한국 분위기에 찬물을 끼얹었다. 이후 박동원은 헛스윙 삼진, 김혜성은 2루수 땅볼 아웃으로 물러났다.
이날 밀고 당기는 접전 끝에 승부는 연장으로 이어졌다. 4-4 동점 상황에서 연장 10회 양팀은 승부치기에 돌입했다.
10회초 승부치기 상황에서 대만은 손가락 부상으로 출전이 불투명했던 주장 천제셴을 2루에 투입했다. 이후 대만은 번트를 1루쪽으로 댔다. 그런데 1루수 위트컴이 타자 주자 대신 3루 송구를 택했다. 천제센이 이미 스타트를 끊어 절반 이상 3루로 향해있던 상황이었고, 천제셴은 세이프 됐다. 1사 3루가 아닌, 무사 1,3루가 됐다. 이후 대만은 다시 한번 1루 방면 번트로 천제셴을 홈으로 불러들였다. 이 점수는 결승점이 됐다.
반면 10회말 한국은 김형준의 번트로 2루 주자 김주원을 3루까지 보냈지만, 이후 김혜성의 1루 땅볼 때 김주원이 홈에서 아웃됐다. 김혜성의 타구가 빨랐고, 대만 1루수 우녠팅이 캐치해 홈으로 정확하게 송구했다. 안정된 수비로 팀 승리를 지켜냈다.
이날 홈런 3방을 터트린 대만의 장타력도 위협적이었지만, 한국은 기본적인, 디테일 플레이에서도 대만에 밀렸다.
