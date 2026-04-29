KAI, 美 업체와 차세대 고속 중형기동헬기 개발 협력

AI 핵심 요약beta
- KAI는 27일 미국 벨 텍스트론과 차세대 고속 중형기동헬기 솔루션 MOU를 체결했다.
- 벨의 MV-75(샤이엔 II)를 기반으로 한국군 사업에 공동 대응한다.
- KAI는 첨단 기술 결합으로 군 작전 능력을 비약 도약시킨다고 밝혔다.
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[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = KAI(한국항공우주산업)는 27일(현지 시간), 한국군 차세대 고속 중형기동헬기 솔루션 도출을 위해 미국 벨 텍스트론(Bell Textron)과 양해각서(MOU)를 체결했다고 29일 밝혔다.
이번 협약은 현재 벨 텍스트론사가 미국 육군과 협조하여 개발 중인 미국의 차세대 수직 이착륙기 MV-75를 기반으로, 미국 정부의 우선순위 및 정책에 발맞추어 한국의 차세대 고속 중형기동헬기 사업에 대해 공동 대응하기 위해 마련됐다.
MV-75는 미국 육군의 차세대 장거리 공중 강습 항공기 프로그램에 공식 선정되어 현재 벨 텍스트론사에서 체계개발 중인 기종으로 지난 4월 15일(현지 시간), 공식 명칭을'샤이엔 II (CHEYENNE II)'로 확정 발표하며 전 세계의 관심과 주목을 받고 있다.
KAI와 벨 텍스트론은 MV-75를 기반으로 속도, 항속거리, 기동성을 대폭 향상시켜 틸트로터 항공기가 구현할 수 있는 최상의 성능과 역량을 제공하는 차세대 수직 이착륙기에 대한 양사의 공동 비전을 반영한다.
KAI 조정일 부문장은 "이번 벨 텍스트론과의 협력은 한국군의 차세대 항공 작전 능력을 비약적으로 도약시키는 계기가 될 것"이라며, "KAI의 검증된 체계개발 역량과 벨 텍스트론의 첨단 기술력을 결합해 우리 군이 급변하는 전장에 즉각 대응할 수 있는 유연하고 강력한 무기체계를 확보할 수 있도록 준비하겠다"라고 강조했다.
tack@newspim.com