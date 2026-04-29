강석진 중진공 이사장, 케이엠에프 찾아 "기업 애로 해소 앞장"

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충남 천안서 기업 간담회 개최

수출·디지털 애로 집중 청취

[세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 강석진 중소벤처기업진흥공단 이사장이 중동 정세 불안과 인공지능 전환(AX) 부담이 커지는 상황에서 현장 중심의 지원을 강화하겠다는 의지를 드러냈다. 중소기업의 수출 리스크와 디지털 전환 애로를 동시에 해소하겠다는 방향도 제시했다.

중소벤처기업진흥공단은 29일 강석진 이사장이 충남 천안시에 있는 케이엠에프 사업장에서 '찾아가서 해결하는 중진공' 간담회를 열고, 중동 위기 대응과 AX 지원 방안을 논의했다고 밝혔다.

이번 간담회에는 강 이사장과 이정구 충남 강하게 공부하는 기업인협회 회장 등을 비롯해 협회 회원사 8개 기업이 참석했다. 협회는 수출 중소기업 중심으로 구성돼 천안·아산 지역에서 최고경영자(CEO) 연수 등을 운영하고 있다.

중소벤처기업진흥공단 전경 [사진=중소벤처기업진흥공단]

현장에서는 중동 수출과 관련한 애로와 대응 방안을 중심으로 논의가 이뤄졌다. 기업들은 ▲물류비 상승 ▲원자재 가격 급등 ▲수출 불확실성 확대 ▲인력 수급 애로 ▲AX 도입 부담 등을 주요 어려움으로 제시했다.

참석 기업들은 수출 지연과 운송비 상승으로 매출이 감소하며 경영 부담이 커졌다고 호소했다. 또 AX 필요성에는 공감하지만, 초기 투자 비용과 전문 인력 부족으로 도입이 쉽지 않다는 의견도 제시했다.

이에 중진공은 앞으로 정책자금과 수출바우처를 활용해 물류비 부담 완화와 수출 계약 대응 지원을 강화할 계획이다. 현장 수요에 맞춘 후속 지원으로 위기 대응과 디지털 전환을 병행 지원한다.

강 이사장은 "최근 중동 정세 등 불확실한 통상환경과 AX 가속화로 중소기업의 경영 부담이 가중되고 있다"며 "현장의 목소리를 바탕으로 실질적인 지원방안을 마련하고, '찾아가서 해결하는 중진공'을 통해 기업 애로 해소에 앞장서겠다"고 강조했다.

rang@newspim.com