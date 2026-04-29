'부산 격돌' 한동훈·하정우, SNS 설전…"李 선거 개입" vs "내가 설득"

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한동훈 "이 대통령 출마지시라면 선거개입"

하정우 "직접 대통령 설득...흔쾌히 수락 받아"

[서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 부산 북구갑 국회의원 보궐선거에서 격돌이 예상되는 하정우 전 청와대 AI(인공지능)미래기획수석비서관과 한동훈 전 국민의힘 대표가 사회관계망서비스(SNS)에서 설전을 벌이며 본격적인 선거전에 나섰다.

한 전 대표는 지난 28일 페이스북에서 "하 전 수석은 '이재명 대통령이 부산 북갑에 출마하라고 해야 출마할거고 아니면 청와대에 남겠다'고 말했었는데 출마하는 것을 보니 이재명 대통령이 결국 출마지시를 한 것으로 보인다"고 주장했다.

한동훈 전 국민의힘 대표(왼쪽)와 하정우 전 청와대 인공지능(AI) 미래기획수석비서관(오른쪽) [사진 = 뉴스핌DB]

한 전 대표는 "하 전 수석과 청와대에 묻는다. 이재명 대통령이 하 전 수석에게 부산 북갑 출마지시한 것 맞느냐"며 "그렇다면 이재명 대통령의 불법 선거개입"이라고 규정했다.

이에 대해 하 전 수석은 같은 날 소셜미디어 엑스(X)에 올린 답글을 통해 "제가 통님(이재명 대통령)을 설득했고 제 의견에 동의하시고 바로 흔쾌히 수락하셨다. 그래서 어디서든 국익을 위해 힘쓰라 하셨다"라고 밝혔다.

하 전 수석은 "통님 지시가 아니고 제가 설득한 것이니 선거 개입이 될 수 없다. 억지 논리에 일희일비 할 필요 없다"라고 반박했다.

이후 한 전 대표는 추가로 페이스북 글을 올리고 "제가 이 대통령이 출마하라고 지시했다면 불법 선거개입이라고 지적하자 하 전 수석 본인이 출마하겠다고 '통님'을 설득했으니 선거개입이 아니라고 말을 바꿨다"고 지적했다.

한 전 대표는 "하 전 수석 본인이 출마하고 싶은데도 이 대통령 핑계대며 거짓말을 했어도 문제이고 이 대통령이 불법 출마 지시를 했음에도 아닌 것처럼 거짓말하는 것이어도 문제"라고 비판했다.

oneway@newspim.com