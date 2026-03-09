[WBC] 호주전 3실점 시 8강 좌절...한국 운명 짊어진 '선발' 손주영

호주전 5점 차 이상 승리 동시에 2실점 이하로 막을 시 8강 진출

큰 경기 강했던 손주영 "전력투구할 것···장타 막는 게 가장 중요"



[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 손주영(LG)의 어깨가 한층 무거워졌다. 8강 진출 희망을 이어가기 위해서는 호주전에서 반드시 승리해야 하는 것은 물론, 실점까지 최대한 줄여야 하는 상황이기 때문이다.

류지현 감독이 이끄는 한국 야구 대표팀은 8일 일본 도쿄돔에서 열린 2026 월드베이스볼클래식 C조 조별리그 경기에서 대만과 연장 승부치기까지 가는 접전을 펼쳤지만 결국 4-5로 패했다.

손주영이 지난 7일에 열린 WBC 일본과의 경기에서 5회에 등판해 1이닝을 무실점으로 막았다.

같은 날 한국과 대만전에 이어 열린 호주와 일본과의 경기에선 호주가 패했다. 이제 한국은 호주에 승리를 거두면 8강에 진출할 수 있다. 하지만 조건이 있다.

현재 조별리그 흐름대로라면 한국이 호주를 이길 경우 한국, 대만, 호주 세 팀이 모두 2승 2패로 동률을 이루게 된다. 일본이 조 1위를 확정짓는 가운데, 나머지 세 팀이 조 2위를 두고 경쟁하는 구도가 된다.

대회 규정에 따르면 동률이 발생할 경우 순위는 동률 팀 간 맞대결 결과를 우선으로 따진다. 이후 최소 실점, 최소 자책점, 팀 타율, 그리고 추첨 순으로 순위를 가리게 된다. 하지만 이번 경우처럼 세 팀이 서로 물고 물리는 결과가 나올 경우 승자승만으로는 순위를 정하기 어렵기 때문에 이 3팀 간의 실점과 자책점이 매우 중요한 기준이 된다.

현재까지 기록을 보면 호주가 가장 유리한 위치에 있다. 호주는 대만을 상대로 3-0 승리를 거뒀는데, 후공 팀이었기 때문에 9이닝 동안 단 한 점도 허용하지 않았다.

반면 대만은 조별리그 두 경기에서 총 19이닝 동안 7실점(6자책점)을 기록했다. 한국 역시 상황이 녹록지 않다. 한국은 지금까지 10이닝 동안 5실점(4자책점)을 기록하며 실점 관리에서 다소 불리한 위치에 놓여 있다.

LG 손주영이 지난해 9월 10일 잠실 두산전에서 공을 던지고 있다. 손주영은 지난 시즌 30경기 11승 6패 153이닝 3.41 평균자책점을 기록했다.

상황을 종합하면 한국이 호주를 상대로 단순히 승리하는 것만으로 충분하지 않다. 연장전 없이 최소 5점 차 이상의 승리를 거두는 동시에 실점을 2점 이하로 막아야 유리한 조건을 만들 수 있다. 만약 3점 이상을 내줄 경우 8강 진출 가능성은 사라진다.

타선은 여전히 희망적인 요소다. 한국은 대만전에서 단 4안타에 그치며 다소 침묵했지만, 조별리그 세 경기에서 총 21득점을 기록하며 강한 공격력을 보여줬다. 타격만 정상적으로 터진다면 5점 차 이상의 승리 역시 불가능한 목표는 아니다.

다만 문제는 마운드다. 한국은 이번 대회 세 경기에서 총 17실점을 허용했다. 경기당 평균 약 5.6점을 내준 셈이다. 이러한 흐름을 고려하면 호주전에서 실점을 최소화하는 것이 무엇보다 중요해졌다.

결국 선발 투수로 나서는 손주영의 역할이 더욱 중요해졌다. 손주영은 평균 시속 147㎞, 최고 시속 153㎞에 이르는 강력한 포심 패스트볼을 주무기로 사용하는 좌완 투수다. 여기에 슬라이더와 포크볼, 커브까지 다양한 변화구를 구사하며 KBO리그에서 차세대 좌완 선발로 평가받고 있다.

손주영은 2024시즌부터 풀타임 선발 투수로 자리 잡으며 안정적인 성적을 남겼다. 그 시즌 28경기에 등판해 144.2이닝을 던지며 9승 10패 평균자책점 3.79를 기록했다. 이어 다음 시즌에는 한층 발전된 모습을 보이며 30경기에서 153이닝을 소화했고 11승 6패 평균자책점 3.41을 기록했다. 이 성적으로 평균자책점 부문 12위에 올랐으며 좌완 투수 가운데서는 잭 로그(두산·2.81)에 이어 2위를 기록했다.

LG의 선발 투수 손주영이 지난 30일 잠실에서 열린 kt와의 경기에서 7이닝 무실점을 펼친 뒤 마운드에서 내려가고 있다.

이번 WBC에서도 손주영은 이미 한 차례 마운드에 올라 역투했다. 지난 7일 일본전에서 5-5로 맞선 5회 팀의 세 번째 투수로 등판해 1이닝을 무실점으로 막으며 안정적인 투구를 선보였다. 이 과정에서 오타니 쇼헤이(LA 다저스)에게 중전 안타를 허용하기도 했지만 전반적으로 괜찮은 컨디션을 보여줬다.

원래 한국의 마운드 운용 계획에서 손주영이 대만전에 선발 등판할 가능성이 높았다. 하지만 상황이 바뀌면서 더 중요한 호주전에 투입되는 것으로 계획이 수정됐다.

손주영 역시 예상치 못한 등판 일정 변화에 대해 솔직한 심정을 밝혔다. 그는 "솔직히 호주전에 던질 줄은 몰랐고 대만전을 준비하고 있었다"라며 "계속 분석은 해왔지만 한 번 더 상대를 살펴보고 잘 준비해야 할 것 같다"라고 말했다.

다만 몸 상태에 전혀 문제가 없다고 강조했다. 손주영은 "몸 상태는 괜찮고 준비는 다 돼 있다"라고 말했다.

손주영.

장타력이 좋은 호주 타자들을 상대해야 하는 만큼 투구 전략도 분명히 했다. 손주영은 "전력투구해야 한다. 무엇보다 큰 장타를 맞지 않는 것이 중요하다"라며 "차라리 볼넷을 주더라도 스트라이크 존을 날카롭게 공략해야 할 것 같다"라고 말했다.

큰 경기 경험에서도 기대를 걸 수 있다. 손주영은 KBO리그 포스트시즌에서도 강한 모습을 보여왔다. 통산 포스트시즌 5경기에서 평균자책점 2.45로 안정적인 기록을 남겼다.

다만 한 가지 변수도 있다. 이번 WBC 1라운드에서는 선발 투수의 투구 수가 최대 65구로 제한된다. 손주영은 제한된 투구 수 안에서 최대한 많은 이닝을 소화하며 실점을 최소화해야 한다. 이후 불펜 투수들에게 바통을 넘겨야 한다. 한국의 WBC 8강 진출을 위한 중요한 임무가 손주영에게 주어졌다.

