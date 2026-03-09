AP시스템, 80억 규모 배당·자사주 소각 결정

주당 340원 배당·30억 소각 병행…순이익의 33% 환원

실적 감소에도 중기 주주환원 정책 약속 이행

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = AP시스템이 현금배당과 자사주 매입·소각을 합산한 80억원 규모의 주주환원을 결정했다.

9일 AP시스템은 이사회 결의를 통해 2025년 결산 기준 보통주 1주당 340원의 현금배당(약 50억원)과 30억원 규모의 자사주 매입·소각을 결정했다고 밝혔다. 총환원 규모 80억원은 2025년 연결 기준 당기순이익 238억원의 약 33%에 해당한다.

이번 조치는 AP시스템이 앞서 발표한 '2024~2026년 중기 주주환원 정책'의 일환이다. 회사는 3개년 동안 연결 기준 잉여현금흐름(FCF)과 당기순이익의 30%를 주주환원 재원으로 사용하겠다고 밝힌 바 있다.

AP시스템 로고. [사진=AP시스템]

AP시스템은 신성장 동력 확보에도 속도를 내고 있다. 고대역폭메모리(HBM) 및 선단 공정용 고부가가치 레이저 장비가 핵심이다. 회사는 AVP 사업부문을 신설하고 레이저 디본더, 레이저 다이싱 등 HBM용 레이저 공정 장비 상용화를 추진 중이다. 최근 '세미콘코리아 2026'에서는 웨이퍼 절단부터 박리·단면 가공까지 파괴·단면 분석 과정을 자동화한 선단 공정용 자동 분석 솔루션을 공개했다.

AP시스템 관계자는 "연간 실적 등락에 흔들리지 않고 3년 누적 기준 환원 약속을 지킴으로써 자본시장의 신뢰를 확고히 하고자 한다"며 "HBM 등 첨단 패키징 시장을 정조준한 신규 장비 라인업 확대를 통해 실적 성장과 현금 창출력을 극대화하고 향후 더 높은 수준의 주주환원을 검토해 나갈 것"이라고 강조했다.

