깨끗한나라, 세계 여성의 날 맞아 생리대 20만 개 기부

취약계층 여성 청소년에 '순수한면', '디어스킨' 전달

[서울=뉴스핌] 이석훈 기자 = 깨끗한나라는 세계 여성의 날(3월8일)을 기념해 국제개발협력 NGO(비정부기구) 지파운데이션과 함께 생리대 20만 개를 기부했다고 9일 밝혔다.

이번 기부는 세계 여성의 날과 세계 월경의 날(5월28일)을 계기로 순차적으로 진행하는 사회공헌 활동의 일환으로, 여성의 건강한 일상을 응원하고 생애주기별 맞춤 지원을 실천하기 위해 마련했다.

(왼쪽부터) 박경환 깨끗한나라 미래전략실장, 배소진 지파운데이션 이사 [사진=깨끗한나라]

지원 물품은 취약계층 여성 청소년을 위한 '순수한면', '디어스킨' 생리대와 중장년층 여성을 위한 성인용 기저귀 '메디프렌즈' 등이다. 생리대는 지파운데이션을 통해 전달하며, 메디프렌즈는 기빙플러스와 협력해 별도로 지원한다.

아울러 깨끗한나라는 오는 5월 28일 '세계 월경의 날'을 맞아 지파운데이션이 주관하는 참여형 기부 캠페인 '런포더문(RUN for the MOON)'에 참여할 예정이다. '런포더문'은 올해로 7회를 맞은 버추얼 기부런 행사로, 참가자들이 5.28km(킬로미터) 또는 10km를 달리며 취약계층 여성의 건강한 월경을 응원하는 캠페인이다. 깨끗한나라는 해당 캠페인을 통해 위생용품을 기부할 계획이다.

깨끗한나라 관계자는 "위생용품은 여성의 일상을 지탱하는 기본적인 생활필수품"이라며 "여성 청소년부터 중장년층 여성까지 생애주기 전반에 걸쳐 실질적인 도움이 되는 지원을 지속해 나가겠다"고 말했다.

한편 깨끗한나라는 지난 2019년부터 매년 여성 취약계층을 대상으로 생리대를 기부했으며, 누적 기부 수량은 200만 개에 달한다.

