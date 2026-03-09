美 국무부 동아태 차관보 방한···한반도 정세, 한·미 현안 논의

디솜브리 차관보 11~15일 첫 한국 단독방문

대북 대화 재개, 한·미 안보 합의 이행 등 논의

[서울=뉴스핌] 유신모 외교전문기자 = 마이클 디솜브리 미 국무부 동아시아·태평양 담당 차관보가 오는 11∼15일 한국을 방문해 최근 한반도 정세를 포함한 한·미 관계 현안과 중동 사태 등을 논의할 예정이다.

외교부에 따르면 디솜브리 차관보는 방한 기간 정부의 북핵 수석대표인 외교부 정연두 외교전략정보본부장을 비롯해 정의혜 차관보, 박종한 경제외교조정관 등을 만난다.

마이클 디솜브리 미 국무부 동아시아태평양담당 차관보 [사진=미 국무부 홈페이지]

정 본부장과 면담에서는 현재 한반도 정세에 대한 평가와 북한과의 대화 재개 방안 등이 논의될 것으로 보인다. 특히 도널드 트럼프 미국 대통령이 오는 31일~4월 1일 중국 베이징을 방문해 시진핑(習近平) 중국 국가주석과 정상회담을 할 예정이어서 이를 계기로 김정은 북한 국무위원장에게 정치적 메시지를 전할 것인지 여부도 논의될 것으로 보인다.

앞서 김 위원장은 지난달 하순 열린 제9차 당대회에서 북한의 핵보유국 지위를 존중한다면 미국과 대화할 수 있다는 뜻을 밝힌 바 있다.

디솜브리 차관보는 또 한·미 정상 간 합의 내용을 담은 조인트 팩트시트(공동 설명자료)의 안보 분야 합의 이행에 대한 문제도 논의할 것으로 보인다.

특히 디솜브리 차관보 방한 기간인 12일에 한미 전략적 투자 관리를 위한 특별법안'(대미투자특별법)이 통과될 예정이어서 정부는 이를 계기로 답보 상태에 있는 핵추진 잠수함 보유 추진, 원자력협력 협정 개정 등에 대한 한·미 간 협상을 조속히 진행하자는 뜻을 밝힐 것으로 예상된다.

디솜브리 차관보는 9일부터 17일까지 일본·한국·몽골 등을 순방할 계획이다. 디솜브리 차관보는 지난해 10월 경주 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 당시 트럼프 대통령을 수행해 한국을 찾은 적이 있으나 차관보 자격의 단독 방한은 이번이 처음이다.

