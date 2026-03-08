[WBC] 체코·일본전 불방망이 어디로... 대만전서 멈춘 한국 타선

체코·일본전 도합 19안타 뽑아낸 한국, 대만전서 4안타로 침묵

[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 믿었던 타선이 침묵했다. 일본과도 화력전을 펼쳤던 한국 야구대표팀이 대만에 밀려 패배 충격이 더 크다.

한국은 8일 일본 도쿄돔에서 열린 2026 월드베이스볼클래식 C조 조별리그 3차전에서 대만과 연장 10회까지 가는 접전을 펼쳤지만 결국 4-5로 패했다.

[도쿄 로이터=뉴스핌] 김주원이 8일 열린 WBC 대만과의 경기 10회 승부치기에서 홈에서 아웃된 후 망연자실한 표정을 짓고 있다. 2026.03.08 wcn05002@newspim.com

경기 전까지만 해도 한국 타선의 분위기는 매우 좋았다. 한국은 일본프로야구(NPB) 오릭스와의 공식 평가전에서 홈런 3개를 포함해 10개의 안타를 터뜨리며 8점을 올렸다. 타자들의 타격감이 상당히 올라와 있다는 평가가 나왔다.

이 상승세는 대회 초반에도 이어졌다. 조별리그 C조 1차전에서 체코를 상대한 한국은 장타력을 앞세워 11-4 대승을 거뒀다. 당시 한국 타선은 홈런 4개 포함 10개의 안타를 기록하며 막강한 화력을 과시했다.

세계 최강으로 평가받는 일본과의 경기에서도 타격 경쟁에서는 크게 밀리지 않았다. 한국은 6-8로 패했지만 안타 수에서는 9개로 일본의 7개보다 많았다. 특히 적지 않은 장타로 공격력 자체는 충분히 경쟁력이 있다는 평가를 받았다.

이러한 흐름 속에 대만전에서도 타선의 폭발력을 기대했다. 그러나 정작 가장 중요한 경기에서 방망이가 식었다.

[도쿄 로이터=뉴스핌] 김도영이 WBC 대만과의 경기에서 8회 동점 2루타를 기록했다. 2026.03.08 wcn05002@newspim.com

한국은 이날 경기에서 단 4개의 안타를 기록하는 데 그쳤다. 그마저도 절반인 2개는 김도영(KIA)의 방망이에서 나왔다. 김도영은 홈런과 2루타를 포함해 3타점을 올리며 팀 공격을 사실상 혼자 이끌었다.

반면 기대를 모았던 메이저리거 타자들은 좀처럼 힘을 쓰지 못했다. 김혜성(LA 다저스)은 일본전에서 터뜨린 2점 홈런을 제외하면 이번 대회에서 단 한 개의 안타도 추가하지 못하고 있다. 대만전에서도 타격감이 살아나지 않으며 공격에서 아쉬움을 남겼다.

앞선 두 경기에서 날카로운 타격을 보여줬던 이정후(샌프란시스코) 역시 이날은 침묵했다. 체코와 일본을 상대로 좋은 타격을 이어갔던 그는 대만전에서 4타수 무안타로 돌아섰다.

출루 능력으로 상대 투수들을 흔들던 저마이 존스(디트로이트) 역시 이번 경기에서는 존재감을 드러내지 못했다. 체코전에서 홈런 두 방을 터뜨렸던 셰이 위트컴(휴스턴)도 일본전에 이어 대만전에서도 침묵했다.

[도쿄 로이터=뉴스핌] 대표팀의 대타 문현빈이 WBC 대만전에서 8회에 헛스윙 삼진을 당했다. 2026.03.08 wcn05002@newspim.com

특히 위트컴의 플레이는 경기 흐름에 적지 않은 영향을 미쳤다. 위트컴은 5회 무사 1·3루라는 절호의 득점 기회에서 내야 땅볼을 치며 병살타를 기록했다. 다득점으로 연결될 수 있었던 찬스에서 단 1점으로 만족해야 했다.

한국 타선이 전반적으로 힘을 쓰지 못한 데 일정의 영향도 있었다. 한국은 전날 오후 7시 일본과 경기를 치른 뒤 자정에 가까운 시간에 숙소로 이동했다.

충분한 휴식을 취하지 못하고 다음 날 오전 다시 경기장에 나와 짧은 팀 훈련을 진행했고, 이후 정오에 시작한 대만전을 치러야 했다. 체력적으로 쉽지 않은 일정이었다.

[도쿄 로이터=뉴스핌] 야구 대표팀이 8일 열린 WBC 대만과의 경기에서 패배 후 관중들에게 고개 숙여 인사하고 있다. 2026.03.08 wcn05002@newspim.com

반면 대만은 상대적으로 여유 있는 준비 시간을 가졌다. 대만은 7일 정오 체코를 상대로 14-0, 7회 콜드게임 승리를 거두며 경기를 일찍 끝냈다. 이후 충분한 휴식을 취한 상태에서 한국전에 나섰다.

다만 대회 일정상 대만 역시 네 경기 연속 경기를 치르는 상황이었기 때문에 일정 자체에 대해 크게 불만을 제기하기는 어려운 조건이다.

결국 한국은 믿었던 타선이 결정적인 순간에 침묵하면서 중요한 경기에서 아쉬운 결과를 받아들여야 했다. 타격의 힘으로 승부를 보려 했지만, 중요했던 대만전에서 힘을 발휘하지 못했다.

