4분기 산업별 대출금 8.6조원↑…전분기比 증가폭 '축소'

잔액 2026.1조원…제조업·서비스업 증가 둔화 및 건설업 감소

[서울=뉴스핌] 박가연 인턴기자 = 지난해 4분기 말 기준으로 산업별 대출금은 총 2026조 1000억원으로 전분기에 비해 증가폭이 축소된 것으로 나타났다.

한국은행은 9일 발표한 '2025년 4/4분기 예금취급기관 산업별 대출금' 자료에 따르면 지난해 4분기 말 산업별 대출금은 2026조 1000억원으로 집계됐다. 이는 전분기에 비해 8조 6000억원 증가한 수치지만, 지난 3분기 증가폭과 비교하면 절반 이하 수준이다.

산업별로 보면 제조업과 서비스업 모두 증가폭이 축소됐다. 제조업 대출은 3분기 4조 1000억원 증가했으나 4분기에는 1조 2000억원 증가에 그쳤다. 특히 기업의 연말 부채비율 관리와 한도대출 상환 등의 영향으로 제조업 운전자금이 2조 2000억원 감소 전환하며 전체 증가세를 둔화시켰다.

반면 시설자금은 반도체 산업 관련 정책자금 대출 등의 영향으로 전자부품·컴퓨터 등을 중심으로 3조 4000억원 늘어나며 증가폭이 확대됐다.

서비스업 대출 역시 9조 3000억원이 증가해 전분기 15조 7000억원에 비해 증가폭이 축소됐다. 업종별로 보면 금융 및 보험업은 6조 9000억원 증가했다. 이는 전분기 은행 지주사 및 특수목적법인(SPC)에 대한 대출 확대에 따른 기저효과로 풀이된다.

도소매업(0.3조원)과 숙박·음식점업(0.0조원)은 최근 업황 개선에 따라 운전자금 수요가 줄어들며 증가폭이 축소됐다.

특히 부동산업 대출은 3000억원 소폭 증가하며 전분기 감소세에서 벗어났다. 이는 비은행 예금취급기관의 부동산 관련 부실 대출 매·상각 규모가 전분기보다 축소된 데 따른 기저효과로 분석됐다.

건설업은 건설투자 위축과 건설기성 감소세가 지속되면서 4분기 중 2조 9000억원 감소했다. 이는 전분기보다 감소폭이 1조 9000억원 더 확대된 것이며, 전년 동기 대비로는 4.2% 감소한 수준이다.

업권별로는 예금은행 대출이 9조 6000억원 증가했으며 비은행예금취급기관은 1조원 감소하며 전분기에 비해 감소폭이 확대됐다. 예금은행 기업대출은 대기업과 중소기업을 중심으로 증가폭이 축소됐으며, 개인사업자 대출은 전분기 수준을 유지하며 추가 대출 없이 보합세로 돌아섰다.

이혜영 한국은행 경제통계1국 금융통계팀장은 이번 지표에 대해 "4분기 대출 증가폭 축소는 기업들의 연말 재무비율 관리를 위한 일시 상환 등 계절적 요인이 크게 작용한 결과"라고 설명했다.

이 팀장은 "제조업의 경우 운전자금은 줄었지만 반도체 설비 투자를 위한 시설자금은 늘어나는 등 업종별로 차이를 보였다"며 "반면 건설업은 업황 부진 영향으로 감소세가 지속되고 있으며, 부동산업도 기저효과로 소폭 증가했으나 여전히 저조한 흐름을 이어가고 있다"고 진단했다.

