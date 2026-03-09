국방부, 6·25 전사자 유해 200구 찾는다

한·호주 공동발굴·한미 상호봉환 연내 추진
유가족 DNA 시료 1만개·신원 확인 20명 목표
[서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 국방부 유해발굴감식단(국유단)이 9일을 기해 2026년 6·25 전사자 유해발굴 사업에 착수했다. 올해는 전국 34개 지역에서 전년도(141구)보다 약 42% 늘어난 200구의 유해를 발굴하고, 유가족 DNA 시료 1만개 채취와 전사자 20명의 신원 확인을 목표로 하고 있다.
국유단은 이날부터 11월 27일까지를 발굴 기간으로 정하고, 기상 여건 등을 고려해 전반기(3월 9일~7월 3일)와 후반기(9월 1일~11월 27일)로 나눠 작업을 진행한다. 유해발굴에는 육군 30개 부대와 해병대 1사단 등 모두 31개 부대에서 연인원 10만여 명의 장병이 투입되며, 각 부대는 4~6주씩 현장에 들어갈 예정이다.
발굴 지역은 6·25전쟁 당시 주요 격전지였던 전국 22개 시·군(7개 시, 15개 군)으로 선정됐다. 전반기에는 경기 파주·연천, 강원 인제·철원 등 15개 시·군 20개 지점에서, 후반기에는 강원 철원·평창·화천, 충남 논산, 경북 포항·군위, 전북 순창 등 13개 시·군 14개 지점에서 유해를 찾는다. 지방자치단체별로 2회 이상 발굴이 이뤄지는 곳이 있어 시·군 수보다 세부 지점(34곳)이 더 많다고 국유단은 밝혔다.
올해 첫 유해 발굴은 육군 31보병사단과 39보병사단이 맡는다. 두 사단은 4월 3일까지 전남 화순군과 경남 창녕군 일대에서 발굴을 실시하는데, 화순 백아면 일대는 1950년 10월 4일부터 1951년 3월 30일까지 호남지구 공비 토벌작전이 치열하게 전개됐던 곳이다.
창녕 장마면 일대는 1950년 8월 31일부터 9월 22일까지 낙동강 방어선의 요충지로 창녕·영산 전투가 벌어졌던 격전지다. 양 사단은 5~6일 화순읍 충혼탑과 박진전쟁기념관에서 개토식을 열고 발굴 임무 완수를 다짐했다.
국유단은 올해도 국제협력을 병행한다. 4월에는 6·25전쟁 당시 가평전투에서 실종된 호주군 장병 유해 수습을 위한 한·호주 공동발굴을 실시할 계획인데, 올해가 영연방 참전 75주년인 만큼 그 의미가 크다는 설명이다. 또 미국 국방부 전쟁포로·실종자확인국(DPAA)과의 공조를 통해, 미군 전사자 유해는 미국으로 보내고 국군 전사자 유해는 인수하는 한·미 유해 상호봉환 행사도 연내 개최를 목표로 추진 중이다.
유전자 분석을 통한 신원 확인 사업도 확대한다. 현재 국유단이 확보한 유가족 DNA 시료는 8촌 이내 친인척 등의 참여로 12만여 개에 이르며, 전체 미수습 전사·실종자 13만3711명 가운데 약 57%에 해당하는 7만6444명(3월 5일 기준)의 유가족 시료가 확보된 상태다.
국유단은 지난해 1만301개 시료를 새로 채취한 데 이어 올해도 1만개 추가 확보를 목표로, 3월 말 제주특별자치도 '유가족 집중 찾기'를 시작으로 6월 광주·전남·전북, 11월 서울 지역 등에서 민·관·군 협업 현장 채취를 이어갈 방침이다.
신원 확인 목표는 국군 전사자 20명 이상이다. 국유단은 지난 2월 '호국의 영웅 귀환' 행사에서 가족 품으로 돌아간 고(故) 최백인 일병과 고 유제용 일병을 포함해 매년 20명 이상의 호국영웅 신원을 확인해 왔다. 올해도 유관기관 협의와 학술교류를 통해 유해 감식과 유전자 분석 역량을 더 끌어올린다는 계획이다.
김성환 국유단장 직무대리(육군 중령)는 "전국 산야에서 진행되는 유해발굴은 나라를 위해 희생하신 영웅들을 국가가 끝까지 책임진다는 '무한 책임' 의지를 실천하는 현장"이라며 "11월 말까지 이어지는 긴 여정 동안 한 분의 유해라도 더 찾기 위해 전력을 다하겠다"고 말했다. 그는 "전국 유가족을 직접 찾아가는 탐문활동과 유전자 분석능력 향상에 모든 노력을 집중해, 발굴된 유해의 신원을 하루빨리 확인하고 가족의 품으로 돌려드리는 것이 우리의 사명"이라고 강조했다.
