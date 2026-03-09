[속보] 李대통령 "에너지 수급, 가계 불안 엄중 …대체 공급선 신속히 발굴"

[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령은 9일 중동 상황과 관련해 "에너지 수급과 가계 불안 상황이 엄중한 만큼 이에 상응하는 비상한 대책도 필요하다"며 "전략적 협력 국가들과 공조해서 호르무즈 해협을 경유하지 않는 대체 공급선을 신속하게 발굴하면 좋겠다"고 지시했다.
이 대통령은 이날 청와대에서 중동 상황 관련 비상경제점검회의를 열고 "위기가 곧 기회"라며 이같이 말했다.
이 대통령은 "객관적 상황은 우리만 겪는 것이 아니라 모두가 함께 겪고 있는 것이고, 결국은 이런 상황에서 어떻게 대비하느냐, 대응하느냐에 따라서 다음 결정이 된다"며 "정유사와 주유소의 담합, 매점매석, 사재기 등 불법 행위는 철저하게 단속하고, 위반할 경우 그로 인해서 생길 이익의 몇 배에 해당되는 엄정한 제재를 할 필요가 있다"고 짚었다.
아울러 "최근에 과도하게 인상된 석유 제품에 대해서는 최고 가격 제도를 신속하게 도입하고 과감하게 시행해야겠다"면서 "에너지 가격 상승으로 인한 물가 부담이 서민들에게 가장 먼저, 또 가장 크게 돌아간다는 점에서 세심하고 실효성 있는 대책을 마련해야 한다"고 주문했다.
자세한 뉴스는 곧 전해드리겠습니다.