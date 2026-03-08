[WBC] 일본, 호주 4-3 제압 조별리그 1위 확정...한국 기사회생

[서울=뉴스핌] 이웅희 기자·한지용 인턴기자 = 호주가 일본을 상대로도 선전했지만 결국 패했다. '우승후보' 일본이 역전에 성공하며 8강 진출을 확정했다. '라이벌' 일본이 한국을 탈락 위기에서 건진 셈이다.

일본은 8일 일본 도쿄돔에서 열린 2026 월드베이스볼클래식(WBC) C조 조별리그 호주전에서 4-3으로 역전승을 거뒀다.

[도쿄 로이터=뉴스핌] 한지용 인턴기자 = 일본이 2026 월드베이스볼클래식(WBC) C조 조별리그 호주전에서 승리한 직후 인사를 위해 경기장에 나서고 있다. 2026.03.08 football1229@newspim.com

일본은 이날 승리로 3승을 거두며 조별리그 단독 1위로 올랐다. 그리고 남은 경기 일정과 관계 없이 8강 진출을 확정했다. 2승 1패의 호주는 2위로 밀려났다.

양팀은 5회까지 0-0으로 맞서며 팽팽한 투수전을 펼쳤다. 일본은 경기 초반부터 여러 차례 찬스를 맞이했으나 기회를 살리지 못했다. 특히 4회가 아쉬웠다. 2사 만루에서 타석에 '괴물' 오타니 쇼헤이가 들어섰으나, 2루 주자 마키 슈고가 견제사를 당하며 기회를 어이없게 날렸다.

호주가 먼저 균형을 깼다. 6회 호주는 커티스 미드의 삼진 후 애런 화이트필드의 2루타로 1사 2루 기회를 잡았다. 이후 화이트필드는 3루 도루를 시도했고, 포수 와카츠기 켄야가 3루 송구가 뒤로 빠지고 말았다. 이 틈에 화이트필드는 홈까지 들어갔다.

[도쿄 로이터=뉴스핌] 한지용 인턴기자 = 일본 요시다 사마타카가 2026 월드베이스볼클래식(WBC) C조 조별리그 호주전에서 홈런을 치고 있다. 2026.03.08 football1229@newspim.com

일본은 6회말 공격에서도 점수를 뽑지 못하며 답답한 흐름을 바꾸지 못했다. 그러나 7회 요시다 마사타카가 일본을 구했다. 7회 오타니가 볼넷을 골라내며 출루했지만, 스즈키 세이야가 우익수 플라이로 아웃됐다. 곤도 겐스케는 유격수 앞 땅볼을 치며 병살로 물러나는 듯 했다. 그러나 1루에서 투수 존 케네디가 송구를 놓쳤고, 곤도는 1루로 살아나갔다. 이어 요시다가 역전 투런을 작렬하며 2-1로 역전했다.

8회말 일본은 2점을 더했다. 선투타자 무라카미 무네타카가 볼넷을 골라내며 출루했다. 무라카미를 대신한 대주자 슈토 우쿄가 2루 도루에 성공했고, 마키가 1루 땅볼을 치며 2루 주자를 3루까지 보냈다. 후속타자 겐다 소스케는 볼넷을 골라냈다. 1사 1, 3루 득점 기회에서 대타 데루아키 사토의 1타점 적시 2루타를 터트렸다. 이후 호주는 오타니를 자동 고의사구로 거른 후 스즈키를 상대했으나 볼넷으로 추가 실점을 허용했다. 하지만 이어진 만루 찬스에서 모리시타 쇼타의 병살타로 일본은 2점 추가에 만족해야 했다.

[도쿄 로이터=뉴스핌] 한지용 인턴기자 = 일본 데루아키 사토가 2026 월드베이스볼클래식(WBC) C조 조별리그 호주전에서 1타점 적시 2루타를 치고 있다. 2026.03.08 football1229@newspim.com

9회 호주는 저력을 보여줬다. 알렉스 홀과 릭슨 윙그로브가 일본 마무리 투수 오다 다이세이를 상대로 각각 솔로포를 기록했다. 그러나 다이세이가 2사에서 7번 타자 퍼킨스를 3루 땅볼로 처리하며 일본의 4-3 승리를 지켰다.

호주는 이날까지 일본과 나란히 2승을 거두며 공동 선두였으나 패하며 2위로 밀려났다. 특히 선취점을 기록하며 한국의 남은 경우의 수를 완전히 삭제하는 듯 했다. 하지만 일본의 역전승으로 조별리그 1승 2패를 기록한 한국의 8강행 불씨가 살았다.

한국이 9일 오후 7시 도쿄돔에서 열리는 호주전에서 승리하면 한국과 대만, 호주가 모두 2승 2패가 된다. 이 경우 세 팀 간 경기에서 허용한 실점을 아웃카운트로 나누는 최소 실점률로 8강 진출팀이 결정된다. 결국 한국은 호주전에서 정규이닝 기준 2실점 이하 5점 차 이상 승리를 해야 한다.

