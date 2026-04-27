전찬걸 전 울진군수 "무소속 황이주 후보 지지 선언...승리에 앞장서겠다"

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

'국힘 손병복 대 무소속 황이주' 맞대결...4년만 재격돌









[울진=뉴스핌] 남효선 기자 = '6·3 지방선거'를 앞두고 경북 울진 지역에서 경선 탈락 후보가 연대를 선언하는 등 예비후보자 간 합종연횡이 가시화되면서 선거판이 후끈 달아오르고 있다.

27일 지역 정치권에 따르면 '6·3 지방선거' 국민의힘 울진군수 경선에서 탈락한 전찬걸 전 울진군수가 무소속 황이주 예비후보 지지를 선언했다.

'6.3지방선거' 국민의힘 울진군수 경선에서 탈락한 전찬걸 전 울진군수가 국민의힘을 탈당하고 26일 무소속 황이주 예비후보 지지를 선언한 후 황 예비후보와 승리를 다짐하고 있다.[사진=울진희망포럼 밴드]2026.04.27 nulcheon@newspim.com

전 전 군수는 지난 26일 '황이주 예비후보 지지 선언'을 담은 자료를 내고 "울진의 미래를 위해 중대한 결단을 내렸다"며 "민심을 짓밟은 국민의힘을 심판하고 위기에 빠진 울진을 구하기 위해 국민의힘을 탈당하고 무소속 황이주 후보를 지지할 것을 선언한다"고 지지 배경을 밝혔다.

전 전 군수는 또 "현재 전국적으로 자행되고 있는 국민의힘 공천 과정은 '독선적인 밀실 공천'이자 '민주주의의 후퇴'"라며 국힘 경선 과정을 강하게 비판하고 "여론을 무시하고 지역을 망치고 있는 국회의원들과 국민의힘을 반드시 심판해야 한다"며 국힘을 겨냥했다.

또 전 전 군수는 "지난 4년 손병복 군정은 무능과 논란, 끊임없는 소송전으로 얼룩져 행정력이 재판정으로 향했다"고 주장하고 "이제 일부 측근들만 배 불리는 '그들만의 군정'을 끝내고 울진을 다시 군민의 품으로 되돌려 줄 진짜 일꾼이 필요하다"고 역설했다.

그러면서 전 전 군수는 이번 지지 선언의 핵심 동력으로 황이주 후보의 역량과 정책적 공감대를 꼽았다.

전 전 군수는 "(황이주 예비후보는) 재선 도의원을 거치며 실력이 검증된 유일한 대안"이라고 평가하고 "특히 황 후보의 '연간 120만 원 에너지연금'과 본인의 '연간 120만 원 울진행복연금'은 맥을 같이한다"며 정책적 연관성을 강조하고 "오직 군민의 삶을 풍요롭게 만들겠다는 황이주의 진심이 울진의 새로운 역사를 쓸 것으로 확신한다"고 피력했다.

전 전 군수는 또 "8년 전 정당의 그늘이 아닌 군민의 힘으로 일으켰던 무소속 돌풍의 DNA를 황이주 후보에게 나누겠다"며 "전찬걸 캠프와 황이주 캠프는 물리적 결합을 통한 '원팀'이 돼 승리의 길에 앞장서겠다"며 황이주 후보 지지를 호소했다.

전찬걸 전 군수는 이날 황이주 예비후보 지지 선언에 앞서 국민의힘을 탈당한 것으로 전해졌다.

한편 '6·3 지방선거' 울진군수 선거는 더불어민주당이 군수 후보를 내지 않음에 따라 '국민의힘 대 무소속'의 양자 대결 구도로 정착되면서 지난 4년 전의 선거 양상과 동일한 구도로 전개될 전망이다.

이에 따라 울진군수 선거는 국민의힘 경선을 통해 공천 티켓을 확보한 손병복 예비후보와 일찌감치 무소속으로 출전해 표밭을 다지고 있는 황이주 예비후보 간 치열한 맞대결이 펼쳐질 것으로 예상된다.

특히 국힘 경선에서 탈락한 전찬걸 전 군수가 탈당과 함께 황이주 무소속 후보 지지를 선언함에 따라 '국힘 대 반국힘'의 전선이 형성될 것이라는 기류도 감지돼 그 결과에 군민들의 관심이 집중되고 있다.

nulcheon@newspim.com