검증된 스마트도시기술, 판로 확대…'스마트시티 솔루션 비즈니스 상담회' 열려

AI 핵심 요약beta
- 국토교통부가 27일 검증된 스마트시티 기술의 사업화를 지원하기 위한 첫 비즈니스 상담회를 28일 개최한다고 밝혔다.
- 상담회에는 우수 솔루션 기업 16개사와 지방정부, LH, 건설사 등 총 35개 기관이 참여해 1대1 비즈니스 상담을 진행한다.
- 국토부는 기술 실증 이후 시장 진출까지 이어지는 지원 체계를 강화하고 정기적인 상담회를 통해 사업화를 적극 지원할 계획이다.
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35개 기관 참여, 기업-수요처 1:1 매칭으로 판로개척 지원
[서울=뉴스핌] 이동훈 선임기자 = 검증된 스마트 도시기술을 전국으로 확산하기 위한 상담회가 열린다.
27일 국토교통부에 따르면 스마트시티 지원사업에서 발굴·검증된 우수 솔루션의 사업화를 지원하기 위한 첫 '스마트시티 솔루션 비즈니스 상담회'가 오는 28일 서울가든호텔에서 개최된다. 이는 이재명 정부 국정과제 31호인 '미래 모빌리티와 'K-AI 시티' 실현'에 기반한다.
이번 상담회는 국가시범도시 혁신생태계 조성지원, 스마트시티 혁신기술 발굴, 규제샌드박스 활성화, K-City Network 해외실증 등 그간 다양한 정부 지원사업에서 실증된 스마트시티 기술이 실제 사업 계약으로 이어질 수 있도록 마련된 후속 프로그램이다. 1대1 비즈니스 상담을 집중적으로 운영해 실질적인 사업 성과로 이어질 수 있도록 지원할 계획이다.
상담회에는 스마트시티 분야 우수 솔루션을 보유한 기업 16개사와 세종시, 부산시 등 전국 지방정부 5개 기관, 한국토지주택공사(LH), 민간 건설사 및 통신사 등 총 35개 기관이 참여한다. 아울러 기술사업화 교육과 스마트시티 지원사업 안내 세미나를 함께 운영해 참여 기업의 사업화 역량을 강화하고 향후 지원사업과의 연계도 확대해 나갈 예정이다.
이번 상담회를 시작으로 스마트시티 혁신기술의 사업화 지원을 위한 비즈니스 매칭 프로그램을 지속적으로 추진해 기술 실증 이후 시장 진출까지 이어지는 지원 체계를 강화해 나갈 계획이다.
국토부 김연희 도시경제과장은 "이번 스마트시티 솔루션 비즈니스상담회는 실증을 통해 검증된 스마트시티 기술이 실제 도시 현장에 적용될 수 있도록 수요처와 연결하는데 목적이 있다"며 "앞으로도 정기적인 상담회 개최 등 후속 지원을 통해 스마트시티 혁신기술의 사업화와 판로 개척을 적극 지원해 나갈 것"이라고 말했다.
donglee@newspim.com