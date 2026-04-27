강준현 "판문점 선언 8주년...李정부와 한반도 평화의 길 끝까지 지킬 것"

판문점 선언 8주년 맞아 국민의힘 평화 외면 비판

[서울=뉴스핌] 박서영 기자 = 강준현 더불어민주당 수석대변인은 27일 4·27 판문점 선언 8주년을 맞아 "판문점 선언의 정신을 이어 이재명 정부와 함께 한반도 평화의 길을 끝까지 지켜내겠다"고 밝혔다.

강 수석대변인은 이날 서면브리핑을 통해 "한반도 평화의 문을 열었던 그날의 약속은 지금도 유효하며, 우리가 반드시 이어가야 할 시대적 과제"라며 "판문점 선언은 적대와 대결의 시대를 넘어 대화와 공존의 시대로 나아가겠다는 역사적 결단이었다"고 말했다.

강준현 더불어민주당 수석대변인. [사진=뉴스핌 DB]

그는 "군사적 긴장을 완화하고 한반도의 완전한 비핵화와 항구적 평화체제를 구축하겠다는 공동의 의지는 한반도의 미래를 바꾸는 출발점이었다"고 설명했다.

이어 "비록 이후 정세의 굴곡 속에서 그 길이 쉽지 않았지만, 평화의 방향만큼은 흔들릴 수 없다"며 "대화를 멈추는 순간 긴장은 다시 높아지고 위기는 반복된다. 그래서 평화는 선택이 아니라 책임"이라고 강조했다.

강 수석대변인은 "이재명 정부는 국익 중심 실용외교를 기치로 굳건한 한미동맹의 토대 위에 한반도 평화공존의 시대를 열어가겠다"며 "정체된 평화를 다시 전진시키겠다"고 밝혔다.

그러면서 "싸울 필요 없는 평화, 지속 가능한 평화를 구축하는 것이 이재명 정부가 지향하는 확고한 방향"이라고 덧붙였다.

그는 국민의힘을 향해 "여전히 평화를 향한 노력에 색깔을 덧씌우고 대화를 불신과 공격의 대상으로 삼고 있다"며 "대결과 압박만으로는 한반도의 미래를 바꿀 수 없다. 평화를 외면하는 정치는 결코 책임 있는 선택이 아니다"고 비판했다.

강 수석대변인은 "우리는 언제까지 과거의 대결에 머물 것인가, 아니면 미래의 평화로 나아갈 것인가"라며 "평화를 향한 이 걸음, 멈추지 않겠다"고 강조했다.

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