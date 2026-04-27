與, 하정우 공천 발표 임박...정청래 "어제 저녁식사, 좋은 소식 전할 것"

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"하정우, AI 안성맞춤형 국회의원…계속 출마 설득"

[서울=뉴스핌] 박서영 기자 = 정청래 더불어민주당 대표가 27일 하정우 청와대 AI미래기획수석을 만나 6·3 지방선거와 함께 치러지는 국회의원 재보궐선거 출마를 요청했다고 밝혔다.

하 수석은 빠르면 이날 전재수 의원의 부산시장 후보 확정으로 치러질 부산 북구갑 보궐선거 후보로 발표될 것으로 예상된다.

정 대표는 이날 경기 안성시에서 개최한 현장 최고위원회의에서 "어제 저녁 하 수석과 저녁 식사를 했다"며 "두 시간 가량 식사하면서 제가 하 수석에게 대한민국 AI 3대 강국 설계자가 바로 하 수석이니 국회에 와서 입법으로 완성하고 마무리해야 된다고 했다"고 말했다.

이어 정 대표는 "하 수석에게 AI 안성맞춤형 의원이 당신이라고 출마를 설득했다. 만나보니 하 수석은 77년 출생으로 저하고 띠 동갑이었는데 하 수석을 보자마자 신선하다는 느낌이 들었다"고 전했다.

정청래 더불어민주당 대표. [사진=뉴스핌 DB]

그러면서 "하 수석은 컴퓨터 공학도로서 과학자이지만 세상만사에도 관심이 많은 착한 천재"라며 "사람들에 대한 애정도 참 많고 따뜻한 사람이라 더욱 탐났다. 그래서 계속 설득했다"고 설명했다.

계속해서 정 대표는 "하 수석은 전재수 부산시장 후보의 고등학교 6년 후배"라며 "그 당시 부산 북갑 지역이었고 북구에서 초중고등학교를 나온 토박이, 진짜 부산 사나이"라고 치켜세웠다.

정 대표는 "하 수석이 전재수 후보의 지역구를 계승해서 발전시킬 딱 맞는 안성맞춤형 국회의원이 아닐까 생각했다. 그래서 제가 부산·울산·경남 메가시티 등 지선 승리의 견인차가 되어 달라 라고 (출마를) 설득했고 하 수석도 생각해보겠다고 했다. 아마도 좋은 소식을 여러분께 전할 수 있을 것"이라고 덧붙였다.

정치권 일각에서는 하 수석이 이르면 이날 사의를 표명하고 부산 북갑 국회의원 보궐선거에 출마를 발표할 것으로 보고 있다.

seo00@newspim.com