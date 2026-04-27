강릉시, 첫 모내기 '해들·설향찰' 식재

AI 핵심 요약beta
- 강릉시가 27일 주문진읍 장덕리에서 올해 첫 모내기를 진행했다.
- 재배면적 2259ha에 '해들'과 '설향찰' 품종을 식재한다.
- 종자 보급과 병해충 예찰 강화로 고품질 쌀 생산을 지원한다.
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[강릉=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 강릉시는 27일 주문진읍 장덕리 일원에서 올해 첫 모내기를 진행했다고 밝혔다.
벼 재배면적이 2259ha에 달하는 강릉시에서 올해 식재하는 품종은 밥맛이 뛰어난 '해들'과 찰기가 풍부해 소비자에게 인기가 있는 '설향찰' 두 품종이다.
'해들' 품종은 지역의 주요 재배 품종으로, 우수한 밥맛과 안정적인 수량성을 자랑하며 '설향찰'은 향긋하고 찰진 식감으로 지역의 특산미로 자리 잡고 있다.
강릉시는 올해 우수한 종자 보급과 병해충 예찰 강화를 통해 고품질 쌀 생산 기반을 다질 계획이다. 또한 농업인들이 안정적으로 영농 활동에 집중할 수 있도록 각종 행정적 및 기술적 지원을 아끼지 않겠다는 방침이다.
김경숙 시 기술보급과장은 "올해 첫 모내기를 시작으로 지역 쌀 농업이 활성화되기를 기대한다"며 "농업인들의 땀과 노력이 풍성한 결실로 이어질 수 있도록 최선을 다할 것"이라고 말했다.
onemoregive@newspim.com