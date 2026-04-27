경찰, 온라인 스캠 범죄 동남아 국외도피사범 73명 송환

AI 핵심 요약beta
- 경찰청이 26일부터 22일까지 캄보디아 필리핀 스캠 피의자 73명을 송환했다.
- 캄보디아 42명은 보이스피싱 성착취 등으로 41명 구속 송치됐고 필리핀 31명 중 28명 구속됐다.
- 송환자는 불법 도박 개인정보 유출 등 대형 범죄자 포함으로 정부 TF 협력으로 이뤄졌다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
캄보디아 42명·필리핀 31명...스캠·도박 등 사이버범죄
2011년 현대캐피탈 해킹 사범, 15년만에 국내 송환
[서울=뉴스핌] 박우진 기자 = 경찰청은 지난 2월 26일부터 지난 22일까지 약 2개월 동안 캄보디아와 필리핀 등에서 온라인 스캠 범죄를 저지른 한국 국적 피의자 73명을 국내로 송환했다고 27일 밝혔다.
캄보디아에서는 코리아전담반 작전으로 현지에서 검거된 스캠 조직원 42명이 국내로 송환됐다. 이들 중 41명은 송환 직후 구속 송치됐고 나머지 1명도 구속영장이 발부됐다.
이들 중에는 검찰과 금감원을 사칭한 보이스피싱으로 피해자 368명으로부터 517억원을 가로채고, 다수 여성 피해자를 상대로 성착취 범행을 자행한 조직원 24명이 포함됐다. 만남 앱을 이용해 호감을 형성한 뒤 코인투자를 유도해 피해자 53명으로부터 약 23억원을 가로챈 조직원 14명도 있다.
필리핀에서 송환된 31명은 모두 인터폴 수배자다. 보이스피싱 등 사기 사범이 21명이고 도박 개장 등 사이버범죄 사범 10명이다. 송환된 피의자 31명 중 28명이 구속 송치됐다.
이들 중 2011년 현대캐피탈 사이트 서버를 침범해 약 175만명 개인정보와 회사를 상대로 약 1억원을 가로챈 총책 1명도 포함됐다. 총책은 도피 후 15년 만에 국내로 송환된다.
이번 송환에는 2014년부터 약 5조9000억원 규모 온라인 불법 도박사이트를 운여한 범죄단체 조직원 3명, 사고 차량 성능 기록지를 위조해 정상차량으로 둔갑해 자동차 대출금 명목으로 금융사로부터 약 120억원을 가로챈 조직 총책 3명도 있다.
피의자들은 대부분 해외에 거점을 두고 활동하는 범죄조직원으로 보이스피싱, 로맨스스캠 외에도 불법 온라인 도박사이트 운영 등 범죄도 저지른 것으로 확인됐다. 일부 사건은 피해자가 수백명에 이르고 피해 금액 또한 수백억원대에 달하는 것으로 나타났다.
이번 송환은 범정부 초국가범죄 특별대응 TF를 중심으로 정부기관 간 유기적인 협력 체계와 캄보디아·필리핀 경찰청과 협력 관계를 바탕으로 현지 검거, 수용, 송환 과정이 신속히 연계됐다.
krawjp@newspim.com