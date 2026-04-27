윤호중 장관, 고유가 피해지원금 현장 점검…"사각지대 없도록 총력"

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[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 윤호중 행정안전부 장관이 고유가 피해지원금 지급 첫날 현장을 찾아 신청부터 사용까지 전 과정 점검에 나섰다.

행정안전부는 윤 장관이 27일 서울 강서구 화곡4동 주민센터를 방문해 고유가 피해지원금 신청·지급 상황을 점검하고, 인근 전통시장에서 사용처 홍보 활동을 진행했다고 밝혔다.

윤호중 행정안전부 장관. [사진=뉴스핌DB]

윤 장관은 주민센터에서 신청·접수 창구 운영 상황과 접수 시스템, 주민 대기 공간, 선불카드 물량 등을 직접 확인하고 현장 공무원들을 격려했다.

특히 신청부터 지급까지 전 과정에서 주민 불편이 없는지 점검하며 고령자, 장애인, 외국인 등 취약계층에 대한 적극적인 지원을 당부했다.

또 거동이 불편한 주민을 위해 공무원이 직접 방문해 접수하는 '찾아가는 신청' 제도의 선제적 운영을 강조하며 "단 한 명도 소외되지 않도록 행정력을 총동원해달라"고 주문했다.

윤 장관은 이어 신청 안내 문구, 접수 환경, 지급 수단 등 전반에 걸쳐 국민 안전과 인권을 최우선으로 고려한 세심한 대응을 요청했다.

이후 인근 남부골목시장을 찾은 윤 장관은 소상공인들의 애로사항을 청취하고, 고유가 피해지원금 사용처 안내를 적극적으로 홍보할 것을 당부했다.

윤 장관은 상점에 직접 사용 가능 매장 스티커를 부착하며 홍보를 독려하고, 주민들이 지원금을 사용하는 과정에서 불편이 없도록 협조를 요청했다.

아울러 유가 상승에 따른 운송비와 포장비 부담 등 현장의 어려움을 청취하며, 지원금이 소상공인의 부담 완화와 매출 증대로 이어질 수 있도록 지원하겠다고 밝혔다.

윤 장관은 "중동 전쟁이 촉발한 고유가·고환율·고물가로 어려움을 겪고 계신 국민께 고유가 피해지원금이 든든한 버팀목이 되기를 바란다"며 "고유가 피해지원금이 사각지대 없이 모든 분들께 빈틈없이 지급될 수 있도록 관계기관과 함께 총력을 집중하겠다"고 말했다.

abc123@newspim.com