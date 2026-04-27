한전KPS '창사 42주년' 기념식 개최…지속성장 100년 기업 다짐

AI 핵심 요약beta
- 한전KPS가 27일 창사 42주년 기념식을 열었다.
- 지난 42년 성과를 조망하고 우수 직원 포상을 했다.
- 김홍연 사장이 신동력 지속성장과 AI 혁신을 다짐했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
"새로운 100년 향해 나아가야 할 때"
[세종=뉴스핌] 최영수 선임기자·김하영 인턴기자 = 한전KPS(사장 김홍연)가 '창사 42주년'을 맞아 기념식을 개최했다.
한전KPS는 27일 본사에서 기념식을 열고 새로운 100년 기업으로의 각오를 새롭게 다졌다고 밝혔다.
기념식은 발전정비 시장에서 성장을 거듭하며 성장한 한전KPS 지난 42년의 성과를 조망했다. 또한 우수 직원에 대한 포상을 시행한 뒤 '신(新)동력으로 지속성장하는 100년 기업'으로의 도약을 다짐하는 기념사로 마무리했다.
김홍연 한전KPS 사장은 기념사에서 "한전KPS는 지난 42년간 수많은 도전과 위기를 극복해왔다"며 "이제는 에너지 대전환과 인공지능(AI) 중심 기술혁신, 대규모 전력공급망 구축 등 또다른 과제가 주어졌다"고 말했다.
이어 "사창립 42주년을 맞아 우리의 소임을 다시금 되새기며 새로운 100년을 향해 나아가야 할 때"라며 "신성장 사업의 전략적 육성과 AI 중심의 경영혁신과 안전체계 구축, 상생경영과 국민신뢰 제고를 위해 '우공이산'의 각오로 나아가자"고 다짐했다.
gkdud9387@newspim.com